Analytik: Nezamestnanosť v marci klesla na 5,23 %
Časť voľných pracovných miest zamestnávatelia zapĺňajú zamestnancami zo zahraničia.
Autor TASR
Bratislava 21. apríla (TASR) - Nezamestnanosť na Slovensku v marci klesla viac, ako naznačovali sezónne faktory. Miera disponibilnej nezamestnanosti dosiahla 5,23 %, čo predstavuje medzimesačný pokles o 0,19 percentuálneho bodu. Išlo tak o druhý medzimesačný pokles v rade, no aj napriek tomu miera nezamestnanosti ostáva vyššia ako v marci minulého roka. V utorok o tom informoval analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Ľubomír Koršňák.
Za poklesom stojí najmä slabší prílev nových uchádzačov o zamestnanie a zároveň vyššia schopnosť trhu práce absorbovať nezamestnaných. Počet nových občanov registrovaných na úradoch práce klesol medziročne o približne 9 % a patrí k najnižším za posledné dva roky. Pozitívny vývoj potvrdzuje aj rast počtu ľudí, ktorí si našli prácu. „Absorpcia nezamestnaných trhom práce sa v posledných mesiacoch zlepšuje,“ uviedol Koršňák.
K poklesu nezamestnanosti čiastočne prispelo aj opätovné spúšťanie aktivačných prác, ktoré odčerpávajú časť nezamestnaných zo štatistík disponibilných nezamestnaných. Ich počet stúpol na takmer 13.400. Regionálne sa nezamestnanosť znižovala najmä v ekonomicky slabších oblastiach, ako sú Spiš a Šariš, ale aj na Orave, Kysuciach či Liptove. V týchto regiónoch dosiahla po sezónnom očistení 8,09 %. V ekonomicky silnejších častiach Slovenska klesla miernejšie na 4,07 %.
Na trhu práce zároveň pribúdajú voľné pracovné miesta, ktorých počet sa vyšplhal na takmer 124.000. Časť z nich je však podľa analytika len formálna, keďže súvisí s administratívnou povinnosťou nahlasovať pozície pred zamestnaním cudzincov. Aj po očistení o tento faktor bol však marcový mesačný počet novo nahlásených pracovných pozícií najvyšší od roku 2019.
Časť voľných pracovných miest zamestnávatelia zapĺňajú zamestnancami zo zahraničia. Ich význam na trhu práce pritom ďalej rastie. V marci pracovalo na Slovensku takmer 150.000 zahraničných pracovníkov, ktorí už pokrývajú približne 6 % pracovných miest. V marci sa ich počet zvýšil o viac ako 3000, no aj napriek tomu sa tempo medziročného rastu zahraničných pracovníkov spomalilo. Dominujú najmä pracovníci z Ukrajiny, no rýchlo pribúdajú aj zamestnanci z Indie a krajín juhovýchodnej Ázie.
Napriek aktuálnemu zlepšeniu analytik upozornil, že pozitívny trend nemusí vydržať. Trh práce môže už na jar zasiahnuť slabší ekonomický rast aj ohlásené hromadné prepúšťania. Najväčší vplyv sa očakáva po zatvorení závodu Samsung v Galante, ako aj v sektore IT a služieb. Výhľad na najbližšie mesiace pritom zostáva neistý aj pre domácnosti. Tie sú v očakávaniach skôr pesimistické a predpokladajú skôr rast nezamestnanosti.
