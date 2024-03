Analytik: Nezamestnanosť zostane na podobných úrovniach ako vlani

Bratislava 5. marca (TASR) - Trh práce ostal v minulom roku napnutý, keď miera nezamestnanosti klesla na 5,8 %. Nezamestnanosť v tomto roku ostane na podobných úrovniach ako vlani s potenciálom ďalšieho poklesu. Uviedol to makroekonomický analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš v reakcii na aktuálne údaje zverejnené Štatistickým úradom (ŠÚ) SR.



Pokračujúce odchody do predčasných dôchodkov či nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily budú podľa neho tlak na zamestnávateľov vytvárať aj tento rok. "Pozitívne možno hodnotiť chystané kroky vlády, ktorá prijala opatrenia pre zefektívnenie procesu pre zamestnávanie pracovníkov z tretích krajín," priblížil Kočiš.



Ďalšími opatreniami, ktoré majú potenciál zmierňovať tlaky na pracovnom trhu, by mohli podľa neho byť zvýšená podpora čiastočných úväzkov pre ženy na rodičovských dovolenkách či zabezpečenie možnosti, aby sa aj ľudia na predčasnom dôchodku mohli efektívne podieľať na pracovnom trhu v dostatočnom rozsahu.



Dodal, že na Slovensku je naďalej viac ako 100.000 nezamestnaných, ktorí nepracujú viac ako 12 mesiacov. Hoci došlo v tejto najväčšej kategórii nezamestnaných k dynamickému poklesu o 9,7 %, stále tu podľa neho existuje značný potenciál. "V prípade dlhodobo nezamestnaných osôb je však proces (re)kvalifikácie zložitejší, preto bude táto skupina mierniť nedostatok ľudí na pracovnom trhu iba pozvoľna," objasnil.



V miere nezamestnanosti podľa Kočiša naďalej pretrvávajú významné regionálne rozdiely, ktoré by v najbližších rokoch mohli zmierniť plánované investície. Ako príklad uviedol novú automobilku v Košiciach. Z pohľadu regionálnych rozdielov v miere nezamestnanosti je podľa neho dôležitou súčasťou efektívneho riešenia problému aj cielená podpora pri zvyšovaní mobility obyvateľstva.



ŠÚ SR v pondelok (4.3.) informoval, že ukazovatele nezamestnanosti v SR sa vlani medziročne zlepšili, keď počet ľudí bez práce aj miera nezamestnanosti klesli druhý rok za sebou. V súhrne za celý rok 2023 bolo na Slovensku podľa metodiky výberového zisťovania pracovných síl bez práce takmer 162.000 osôb, medziročne tento počet klesol o 8500 osôb. Miera nezamestnanosti tak klesla na hodnotu 5,8 %.