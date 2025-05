Analytik: Nízke ceny motorových palív môže ovplyvniť D. Trump aj OPEC+

Bratislava 16. mája (TASR) - Ďalší vývoj u ropy a aj motorových palív bude primárne určený možnými dohodami medzi Iránom a Spojenými štátmi, ďalším uvoľňovaním produkcie OPEC+ či vývojom v obchodnej politike a očakávaní ekonomického rastu. Uviedol to Marek Nemky, analytik finančných trhov XTB.



„Veľkoobchodné ceny pohonných látok v Rotterdame nasledovali vývoj cien ropy a začali postupne rásť. To signalizuje, že po výraznejších poklesoch prichádza obrat aj na čerpacích staniciach. Zatiaľ však iba mierny a pokiaľ sa ceny ropy udržia na znížených úrovniach, tak s takýmito nízkymi cenami palív by sme mohli rátať aj počas motoristickej sezóny,“ spresnil.



Poznamenal, že cenový nárast prichádzal primárne po oznámeniach o krátkodobom znížení ciel medzi USA a Čínou, čo podporilo sentiment na trhu s ropou. Spojené štáty sa s Čínou dohodli, že na 90 dní zatiaľ znížia clá na 30 % a 10 %, pričom ďalšie rokovania budú počas tohto obdobia pokračovať.



„Na druhej strane sa však prezident Donald Trump vyjadril, že Spojené štáty sú veľmi blízko dohody s Iránom. Keďže je Irán v súčasnosti pod výraznými sankciami od USA, tak potenciálna dohoda a uvoľnenie týchto sankcií by mohlo na trh pridať približne 0,8 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) ropy denne. Z tohto dôvodu tak ceny ropy zostali približne na podobných úrovniach ako na konci minulého týždňa,“ dodal analytik XTB.