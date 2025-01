Analytik: Nové americké clá zvýšia riziko posilňovania dolára

Bratislava 22. januára (TASR) - V prvom štvrťroku tohto roka sa finančné trhy budú snažiť nájsť stabilitu, administratíva nového amerického prezidenta Donalda Trumpa sa naopak pokúsi od začiatku urobiť maximálny dojem. Jedným z najjednoduchších opatrení, ktoré môže rýchlo zaviesť, sú clá na dovoz zo zahraničia. Čím rozsiahlejší bude program ciel v porovnaní s očakávaniami, tým väčšie je riziko ďalšieho posilňovania amerického dolára, upozornil v aktuálnej analýze hlavný makroekonomický stratég Saxo Bank John Hardy.



Jedným z kľúčových menových párov, na ktoré sa budú trhy zameriavať, bude podľa neho americký dolár a čínsky jüan. "Pri kurze eura a dolára sa v prípade, že USA prijmú výrazné clá namierené proti Európe, očakáva zameranie na paritu," predpokladá Hardy. V prípade dolára a japonského jenu by zase kurz pravdepodobne testoval cyklické maximá nad úrovňou 160 JPY/USD, ak Japonská centrálna banka dramaticky nezrýchli sprísňovanie menovej politiky alebo nenasadí masívne intervencie na menovom trhu.



Niektorí odborníci podľa Hardyho tvrdia, že príliš široko zamerané clá sú zlým nápadom, pretože povedú iba k devalvácii meny krajiny, na ktorú sú uvalené, bez požadovaného presunu výroby späť do USA. Namiesto toho by presne cielené clá vo výrazne vyšších percentuálnych hodnotách mohli zabrániť širšiemu menovému efektu a podporiť reštrukturalizáciu kľúčových dodávateľských reťazcov. Riziko však spočíva v tom, že krajiny, na ktoré sa clá uvalia, prídu s protiopatreniami, upozornil analytik.



Napríklad Čína už zaviedla kontroly podobné embargu na vývoz vzácnych zemín, ktoré sú kľúčové pre výrobu polovodičov, ako reakciu na clá z čias predchádzajúcej americkej administratívy Joea Bidena. "Čína má značnú páku v mnohých kritických dodávateľských reťazcoch USA. Vyrába celý rad komponentov dôležitých pre americký obranný priemysel, farmaceutický priemysel a má najväčšiu kapacitu na výrobu batérií pre elektromobily na svete. Clá teda nie sú také jednoduché, ako ich Trump prezentuje," vysvetlil Hardy. Druhá možnosť oslabenia amerického dolára spočíva v koordinovanej veľkej dohode s Čínou, Európou a Japonskom. V stále viac rozdelenom svete sa však zdá takýto scenár nepravdepodobný, dodal analytik.