Analytik: Nové sankcie voči Rusku môžu zvýšiť ceny pohonných látok

Bratislava 13. januára (TASR) - Dôvodom rastu cien ropy, ktoré v pondelok dosiahli najvyššiu úroveň za posledné štyri mesiace, sú sankcie USA zamerané na ruský energetický sektor. Tie sa týkajú významných spoločností ako Gazprom Neft a Surgutneftegas vrátane ich dcérskych spoločností a takisto 183 lodí takzvanej "tieňovej flotily", ktorá zohrávala kľúčovú úlohu v ruskom exporte ropy. Uviedol to v pondelok analytik finančných trhov XTB Marek Nemky, ktorý upozornil, že nové sankcie môžu zvýšiť ceny pohonných látok na Slovensku.



"Sankcionované lode, ktoré prepravovali odhadom až 1,7 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne, približne štvrtinu ruského exportu, prídu o prístup k poisteniu a pravdepodobne stratia možnosť zakotviť v prístavoch krajín ako India či Čína. Tieto dve krajiny, ktoré patria medzi najväčších dovozcov ruskej ropy, budú nútené hľadať alternatívne zdroje, predovšetkým na Blízkom východe, v Afrike či Amerike," vysvetlil Nemky.



Okrem toho zasiahnu sankcie podľa analytika aj ďalších kľúčových hráčov na trhu, ako je Irán, pričom sa očakáva, že prísnejšie opatrenia budú pokračovať. To vytvára tlak na globálny trh s ropou a spôsobuje obavy z nedostatku dodávok, doplnil.



Od začiatku roka mali pritom ceny tejto komodity vzrásť o 7,5 %, pričom rast cien sa podľa odborníka pravdepodobne prejaví aj na čerpacích staniciach. "Na porovnanie, naposledy, keď sa cena ropy Brent nachádzala na podobnej úrovni, boli ceny benzínu na Slovensku približne 1,52 eura za liter a ceny nafty sa pohybovali okolo 1,42 eura za liter," vyčíslil.



Analytici varujú, že aktuálny vývoj na trhu s ropou by mohol viesť k ďalšiemu zdražovaniu, najmä ak sa prehĺbia logistické problémy a globálne napätie v dodávkach energií. Situácia na trhoch bude preto kľúčová aj pre slovenských motoristov, ktorých výdavky na pohonné látky môžu v blízkej budúcnosti vzrásť, uzavrel Nemky.