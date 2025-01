Analytik: Nový čínsky model AI útočí na dominanciu USA v tejto oblasti

Bratislava 27. januára (TASR) - Nový model umelej inteligencie (AI) r1 od čínskej spoločnosti DeepSeek ukázal, že dominancia USA v tejto oblasti nie je samozrejmosťou. Vďaka svojej nákladovej efektívnosti má totiž potenciál revolučne zmeniť vývoj AI. Zhodli sa na tom hlavný ekonóm Trinity Bank Lukáš Kovanda a analytik finančných trhov XTB Marek Nemky.



"Model r1, označený za lacnejší a efektívnejší ako jeho západní konkurenti vrátane OpenAI a Meta, priniesol inováciu v transparentnosti. Užívateľom ukazuje detailné myšlienkové procesy a logiku pri riešení zadaných úloh. Tento model, vyvinutý na báze open-source technológií a údajne využívajúci menej pokročilé čipy, však dosahuje výkon porovnateľný so západnými riešeniami," uviedol Nemky.



Dodal, že to spochybnilo doterajšiu pozíciu lídrov na trhu, akým je americká spoločnosť Nvidia, ktorej akcie klesli o vyše 10 % na európskych trhoch. Kovanda poukázal na to, že výrazne oslabujú aj termínové kontrakty na tituly amerického indexu Nasdaq 100, ktorých dnešný vývoj predznamenáva možný hlbší pokles kľúčového amerického technologického burzového ukazovateľa.



"DeepSeek je pre Američanov varovaním, že obrovské investície do AI môžu vyjsť navnivoč - či už na úrovni firiem ako Nvidia, Microsoft alebo Meta, alebo na úrovni štátu," upozornil Kovanda s tým, že ak by Číňania skutočne dokázali zabezpečiť porovnateľný výkon svojej AI efektívnejšie, otriaslo by to celým americkým prístupom v tejto oblasti, cenami akcií technologických firiem z USA, ako aj plánmi amerického prezidenta Donalda Trumpa.



Efektivita čínskeho modelu r1 však podľa Nemkyho nemusí byť taká, ako sa na prvý pohľad môže zdať. "Niektoré zdroje ukazujú, že na trénovanie tohto modelu bolo použitých viac čipov ako bolo reportovaných, dokonca až v okolí 50.000 H100 čipov od Nvidie, čo je porovnateľné s modelom Llama od Meta," objasnil.



Aplikácie spoločnosti DeepSeek však podľa Kovandu dosahujú úspech už aj medzi používateľmi. Dostali sa totiž na prvé miesto v rebríčku najsťahovanejších aplikácií amerického App Storu.