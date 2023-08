Analytik: O kúpu spoločnosti U.S. Steel je záujem, jej akcie vzrástli

Bratislava 15. augusta (TASR) - Akcie spoločnosti U.S. Steel Košice po ohlásení prijímania nezáväzných ponúk na odkup spoločnosti narástli o vyše 36 %. V pondelok (14. 8.), deň po ohlásení, spoločnosť oznámila zamietnutie ponuky na odkup celej spoločnosti od Cleveland-Cliffs. Táto ponuka bola vo výške 7,3 miliardy USD (6,9 miliardy eur), pričom sa malo jednať o akvizíciu spoločnosti sčasti prostredníctvom hotovosti a sčasti prostredníctvom výplaty v akciách. Informoval o tom analytik spoločnosti XTB Marek Nemky.



"Akcionár spoločnosti U. S. Steel by tak dostal jednu akciu Cleveland-Cliffs, ale taktiež aj 17,5 USD. Táto akvizícia by vytvorila najväčšieho výrobcu ocele v USA a pomohla by spoločnosti konkurovať na medzinárodných trhoch. U.S. Steel však túto ponuku odmietol a očakáva teda ďalšie strategické ponuky, ktoré postupne prichádzajú," uviedol Nemky.



V utorok prišla ďalšia ponuka na kúpu spoločnosti, konkrétne akvizícia celej spoločnosti za hotovosť. "Ponuka prichádza od spoločnosti Esmark, súkromnej priemyselnej skupiny, ktorá ponúka 10 miliárd USD aj s dlhom. Hodnota pre akcionárov však ostáva stále rovnaká, a to 35 dolárov za akciu. U.S. Steel sa zatiaľ nevyjadril, či takúto ponuku príjme a nie je tiež jasné, ako bude spoločnosť Esmark takúto obrovskú transakciu financovať. Vyzerá to však, že o spoločnosť je obrovský záujem," priblížil Nemky.



Podľa analytika sa objavujú špekulácie, že U.S. Steel však nechce spoločnosť predať a plánuje si ju nechať vo vlastných rukách. "To by znamenalo, že tieto ponuky, ktoré prijíma, sú naozaj len nezáväzné a skôr odomknú hodnotu pre akcionárov, ktorí môžu odpozorovať, akú hodnotu má firma na trhu. Tento krok už tak bol úspešným, keďže po prvej prijatej ponuke ceny akcií rástli o približne 36 %," uzavrel Nemky.











(1 EUR = 1,093 USD)