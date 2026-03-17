Analytik: Obavy z inflácie zvyšujú aj požadované výnosy dlhopisov
Obavy finančných trhov v posledných týždňoch podľa neho zmenili očakávania týkajúce sa ďalších krokov centrálnych bánk.
Autor TASR
Bratislava 17. marca (TASR) - Rastúce obavy z inflácie posúvajú v súčasnosti požadované výnosy štátnych dlhopisov na vyššie úrovne. Finančné trhy do istej miery čakajú na ďalšie kroky Európskej centrálnej banky (ECB), pričom pravdepodobnosť, že banka do konca roka zvýši svoje sadzby, vzrástla. To vysvetľuje aj celkovo nižší dopyt zo strany investorov v aktuálnej marcovej aukcii slovenských dlhopisov, zhodnotil analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš.
Pripomenul, že Slovensko v pondelok (16. 3.) v konkurenčnej časti aukcie predalo dlhopisy v objeme 643 miliónov eur. Celkový dopyt prevýšil realizovaný objem 1,3-násobne. Záujem investorov v aukciách pritom zvykne byť výrazne vyšší. Priemerný akceptovaný výnos do splatnosti sa pohyboval od 3,05 % pri dlhopisoch splatných v roku 2031 až po 4,24 % pri dlhopisoch so splatnosťou v roku 2043. „Objem prostriedkov, ktoré si Slovensko v prvých troch mesiacoch aktuálneho roka na finančných trhoch požičalo, sa pohybuje okolo úrovne 40 % predpokladaného ročného objemu,“ vyčíslil ekonóm.
V súvislosti s aktuálnou neistotou na finančných trhoch vzrástlo podľa neho v poslednom čase aj úročenie nemeckých dlhopisov a ich výnosy sa priblížili k úrovni 3 %. Riziková prirážka slovenských 10-ročných dlhopisov sa pohybuje v okolí 55 až 60 bázických bodov, pričom ich výnos je okolo úrovne 3,5 %.
„Slovensku vo financovaní naďalej výrazne pomáha členstvo v eurozóne, keďže investori počítajú s tým, že dohodnuté pravidlá udržia krajinu na ceste zodpovednej konsolidácie. Udržanie dôvery investorov v rast a udržateľnosť slovenskej ekonomiky zostáva kľúčovým predpokladom, zvlášť v období zvýšenej neistoty,“ zdôraznil Kočiš.
Poukázal na to, že v tomto týždni zasadnú centrálne banky USA aj eurozóny. V stredu (18. 3.) zverejní svoje rozhodnutie Fed, vo štvrtok (19. 3.) ECB. „V oboch prípadoch sa zatiaľ nečaká zmena sadzieb. Dôležitá však bude interpretácia aktuálnych inflačných tlakov, ktoré prichádzajú spolu s vysokými cenami ropy a obavami trhu z jej možného nedostatku. Obe centrálne banky zároveň predstavia svoje jarné prognózy, v ktorých bude miera neistoty nevyhnutne výrazne akcentovaná,“ predpokladá analytik.
Obavy finančných trhov v posledných týždňoch podľa neho zmenili očakávania týkajúce sa ďalších krokov centrálnych bánk. V prípade ECB trhy začali započítavať jedno až dve zvýšenia sadzieb ešte v tomto roku. Pri americkom Fede sa naopak očakáva pomalšie znižovanie sadzieb z aktuálnych úrovní, pričom trh aktuálne počíta už len s jedným znížením.
