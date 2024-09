Analytik: Objem konsolidácie je dostatočný, opatrenia oznámili neskoro

Bratislava 17. septembra (TASR) - Objem predstavenej konsolidácie je dostatočný, no opatrenia boli oznámené pomerne neskoro a nie je tak čas na odbornú verejnú debatu. V súvislosti s konsolidačnými opatreniami to uviedol analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák. Vládna koalícia v utorok oznámila 17 opatrení na konsolidáciu verejných financií v celkovej hodnote 2,7 miliardy eur.



"Vzhľadom na súčasný stav verejných financií a očakávanú trajektóriu vývoja verejného dlhu je konsolidácia viac než nevyhnutná a je vítané, že sa stáva predmetom verejnej debaty. Aj objem predstavenej konsolidácie je z nášho pohľadu dostatočný. Na druhej strane, vzhľadom na potrebu skorého predstavenia rozpočtu a vedenia debaty s Európskou komisiou prichádza oznámenie opatrení pomerne neskoro, nie je preto ani čas na vedenie odbornej verenej debaty," uviedol Horňák.



Súčasná podoba konsolidácie sa podľa analytika sústreďuje najmä na príjmovú časť rozpočtu, menší dôraz je kladený na zoštíhľovanie a efektívnejšie fungovanie štátnej a verejnej správy. Sústrediť sa podľa analytika treba najmä na "zvyšovanie hodnoty za peniaze existujúcich výdavkov, digitalizáciu procesov, zjednodušovanie agendy či zlučovanie činností tam, kde to má zmysel". Pri takto masívnej konsolidácii je podľa Horňáka práve daň z pridanej hodnoty (DPH) jednou z najrýchlejších a najefektívnejších ciest.



Niektoré z predstavených opatrení, napríklad daň z finančných transakcií, má však podľa analytika negatívny vplyv na podnikateľské prostredie. "Ide tak o ďalšie znevýhodnenie slovenských podnikateľov, čo je dôležité najmä v prostredí rastúcej medzinárodnej konkurencie a oslabujúcej sa konkurencieschopnosti. Takéto opatrenia tak povedú k nižšiemu ekonomickému rastu a dobiehanie ekonomickej úrovne krajín EÚ bude ešte náročnejšie," uviedol Horňák.



V ekonomike má podľa analytika zmysel, aby mali všetky firmy rovnaké daňové zaťaženie. Špeciálne zdaňovanie určitých sektorov zhoršuje predvídateľnosť ekonomického prostredia a môže vo firmách zvýšiť neistotu. Firmy tak môžu mať tendenciu vytvárať viac úspor a tiež byť opatrnejšie pri svojej biznis stratégii, čo môže vplývať aj na ich ochotu investovať.



Vládna koalícia sa v utorok dohodla na balíku opatrení, ktoré majú zabezpečiť konsolidáciu verejných financií na úrovni 2,6 až 2,7 miliardy eur. Vďaka tomu má deficit budúci rok klesnúť na 4,7 % hrubého domáceho produktu (HDP). Súčasťou konsolidácie je zvýšenie základnej sadzby DPH na 23 % a zároveň pokles jej zníženej sadzby na 5 %, ale aj zavedenie dane z finančných transakcií pre firmy či zvýšenie firemnej dane od určitej výšky príjmu.