Analytik očakáva mierny pokles benzínu do príchodu hlavnej sezóny

Bratislava 19. apríla (TASR) - V nasledujúcich týždňoch by mohlo dôjsť k miernemu poklesu cien benzínu, ale len do príchodu hlavnej motoristickej sezóny. Očakáva to analytik spoločnosti XTB Marek Nemky.



Ceny pohonných látok vzrástli aj v 15. týždni tohto roka. Benzíny zdraželi už piaty týždeň po sebe, cena 98-oktánového benzínu bola 1,918 eura za liter a 95-oktánový benzín sa predával za 1,696 eura za liter. Po dvojtýždňovom poklese o šesť centov mierne stúpla aj cena nafty na 1,572 eura za liter.



Napriek vojenským útokom medzi Iránom a Izraelom Nemky očakáva, že nedôjde k veľkému zvyšovaniu cien ropy, ale práve naopak. Od útoku ceny ropy poklesli o 4,1 %. Súvisí to so slabším dopytom po pohonných látkach a množstvom zásob ropy, ktoré sú k dispozícii v USA.



Podobný vývoj je podľa Nemkyho možné pozorovať aj vo veľkoobchodných cenách pohonných látok. V najbližších týždňoch by mali byť o čosi lacnejšie, avšak s príchodom hlavnej motoristickej sezóny sa tieto ceny pravdepodobne zvýšia.