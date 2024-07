Analytik očakáva mierny rast inflácie po jej júnovom poklese

Bratislava 17. júla (TASR) - Po júnovom poklese na 2,4 % by mohla inflácia v nasledujúcich mesiacoch opäť vzrásť. Pásmo rastu cien by sa malo pohybovať okolo úrovne 2,5 % v rozmedzí +/- 0,5 percentuálneho bodu, informoval v stredu analytik 365.bank Tomáš Boháček.



Inflácia v minulom mesiaci klesla na národnej úrovni a taktiež v celoeurópskom meradle. "Z pohľadu regiónu máme druhú najnižšiu mieru rastu cien a na celoeurópskej úrovni sme blízko priemeru. Rast u nás vedie nárast cien v sektore voľného času a ubytovania, ktorý reaguje na zvýšený dopyt po odznení kríz, ktoré v posledných dvoch rokoch sektor obmedzovali," priblížil Boháček.



Tieto štatistiky podľa neho korešpondujú so scenárom, ktorý predpovedala Európska centrálna banka (ECB). Očakáva teda, že zo strany ECB dôjde čoskoro k ďalšiemu zníženiu úrokových sadzieb. Pokiaľ sa budú štatistické dáta naďalej stabilne vyvíjať, k poklesu sadzieb by mohlo dôjsť v septembri tohto roka.