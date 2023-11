Analytik: Oceňujem avizované pokračovanie v realizácii plánu obnovy

Bratislava 15. novembra (TASR) - Kabinet Roberta Fica (Smer-SD) v programovom vyhlásení vlády (PVV) avizoval pokračovanie v doterajšej realizácii Plánu obnovy a odolnosti SR. Analytik Slovenskej sporiteľne (SP) Matej Horňák pre TASR uviedol, že túto deklaráciu vlády oceňuje s tým, že má k plánu iné výhrady.



"Z nášho pohľadu je to kvalitne pripravený dokument, do ktorého prípravy bolo zapojené množstvo skúsených odborníkov, ktorí prispeli k tomu, že tento materiál obsahuje nevyhnutné reformy potrebné na zlepšenie konkurencieschopnosti a potenciálu slovenskej ekonomiky," dodal Horňák.



Vláda plánu vyčíta nedostatočne pripravené reformy a absenciu participatívnosti či inklúzie pri jeho tvorbe. Horňák ako výhradu uviedol to, že mnohé z reforiem by pre lepšiu účinnosť mohli byť ešte zásadnejšie a hlbšie, čo však podľa neho nebolo možné z dôvodu hľadania politického konsenzu.



"Vo všeobecnosti plne podporujeme spôsob, akým sa tieto peniaze rozdeľujú - investície podmienené reformami, čo je dokonca spôsob, ktorý by bol možno vhodnejší aj pri čerpaní bežných štrukturálnych fondov," doplnil Horňák.



Vláda podľa PVV plánuje prijať Stratégiu spravovania a manažmentu štátnych budov, na základe ktorej bude zriadená agentúra pre ich správu. Analytik INESS Martin Vlachynský pre TASR uviedol, že efektívne využitie často opustených a rozpadajúcich sa budov v majetku štátu bolo zámerom pri zavádzaní programu ESO pred rokmi, avšak bez valného úspechu. "Môžeme len dúfať, že nová agentúra úpadok tohto majetku zvráti," uzavrel.