Analytik: Ochota domácností zvyšovať spotrebu sa bude oslabovať

Bratislava 6. júna (TASR) - Korekcia spotreby bude pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch. Uviedol to analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák v komentári k údajom o aprílových maloobchodných tržbách, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Maloobchodným tržbám v apríli podľa neho pomohla Veľká noc, „do plusu“ v medziročnom porovnaní ich však nevrátila.



„Ochotu domácností zvyšovať svoje spotrebné výdavky bude tento rok nahlodávať fiškálna konsolidácia a spomalenie rastu ich reálnych príjmov. Naznačuje to aj spotrebiteľská dôvera, ktorá sa začala pomerne citeľne zhoršovať už v poslednom kvartáli minulého roka a aj v úvode tohto roka (i v máji) ostávala pod priemerom posledných desiatich rokov,“ dodal Koršňák.



ŠÚ SR informoval, že maloobchodné tržby na Slovensku v apríli 2025 boli medziročne nižšie o 0,4 %. Pokles v odvetví pretrvával tretí mesiac po sebe. Po sezónnom očistení tržby medzimesačne rástli, a to o 1,5 %.