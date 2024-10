Analytik: Októbrová inflácia v SR podľa odhadu negatívne prekvapila

Bratislava 31. októbra (TASR) - Októbrová inflácia na Slovensku priniesla podľa rýchleho odhadu Eurostatu negatívne prekvapenie, keď jej medziročná miera vzrástla až na 3,5 %. Odhady analytikov sa pritom pohybovali na úrovni okolo 2,9 %. Oproti predchádzajúcemu mesiacu sú ceny vyššie o 0,7 %. Uviedol to Matej Horňák, analytik Slovenskej sporiteľne, v komentári k rýchlemu odhadu, ktorý zverejnil vo štvrtok štatistický úrad Európskej únie Eurostat.



"V tomto momente poznáme iba vývoj za jednotlivé kategórie, nie samostatné položky. Výrazne nad očakávania rástla najmä kategória potravín vrátane alkoholu a tabaku, kde sme zaznamenali medzimesačný rast na úrovni 1,7 %, čo je najviac od marca 2023. Výraznejší nárast bol zaznamenaný aj pri kategórii neenergetických priemyselných tovarov, ktorá zahŕňa väčšinu bežných tovarov bez potravín a energií," priblížil.



Citeľný nárast cien sa podľa neho evidoval v kategórii potravín aj na úrovni eurozóny, kde medziročne ceny vzrástli o 0,7 %. Na ceny budú bezpochyby podľa Horňáka tlačiť aj domáce udalosti, napríklad početné problémy v slovenských chovoch hydiny v dôsledku vtáčej chrípky.



"Vzhľadom na vývoj v tomto mesiaci predpokladáme, že aj priemerná miera inflácie v tomto roku bude vyššia, než sme pôvodne čakali. Namiesto pôvodných 3 % (pre HICP - harmonizovaný index spotrebiteľských cien) môže napokon skončiť nad troma percentami," myslí si analytik.



Upozornil, že miera inflácie v eurozóne skončila tesne nad očakávaniami analytikov. Rýchly odhad hovorí o 2,0 % medziročne, očakávania trhu dosiahli 1,9 %. To spolu so silnými číslami rastu hrubého domáceho produktu za eurozónu schladzuje očakávania výraznejšieho zníženia sadzieb Európskou centrálnou bankou (ECB) na jej decembrovom zasadnutí. Finančné trhy dnes pripisujú až 90-percentnú pravdepodobnosť zníženiu sadzieb o 25 bázických bodov, pravdepodobnosť 10 % sa pripisuje tomu, že sadzby zostanú bez zmeny.



"Kľúčovým číslom pre rozhodovanie ECB je tzv. jadrová inflácia (bez cien energií, potravín, alkoholu, tabaku), ktorá medziročne v októbri dosiahla 2,7 %, čo je stále citeľne nad jej inflačným cieľom. Hlavným otáznikom sú služby, ktoré zostávajú medziročne drahšie až o takmer štyri percentá," dodal Horňák.



Eurostat v prípade Slovenska očakáva októbrovú infláciu podľa harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien na úrovni 3,5 %, čo je výrazný pokles v porovnaní s októbrom 2023, keď dosiahla 7,8 %. V septembri 2024 inflácia predstavovala 2,9 %.