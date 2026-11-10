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Analytik: Oživenie priemyslu by mohli spomaliť ceny energií
ŠÚ SR informoval, že priemyselná produkcia SR v septembri 2026 prehĺbila medziročný pokles na 1,6 %, zatiaľ čo v auguste klesla o 0,2 %.
Autor TASR
Bratislava 10. novembra (TASR) - Výhľad v Európe, na kľúčových trhoch slovenských exportérov, ostáva prevažne pozitívny. Vysoké ceny energií a rastúce úroky však môžu zdvíhať varovný prst a predznačovať spomalenie až zastavenia jarno-letného oživenia priemyslu. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank v komentári k údajom o septembrovej priemyselnej produkcii, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
„Relatívne vysoká energetická náročnosť slovenského priemyslu totiž zvyšuje i jeho zraniteľnosť voči energetickým šokom, resp. nestabilite, ktorú do ich cien stále vnáša konflikt na Blízkom východe. Navyše, aj počas zvyšku roka sa bude domáci priemysel nútený vyrovnávať s domácou fiškálnou konsolidáciou a tlakom na rast miezd, napríklad výrazne zvýšenie minimálnej mzdy,“ spresnil.
ŠÚ SR informoval, že priemyselná produkcia SR v septembri 2026 prehĺbila medziročný pokles na 1,6 %, zatiaľ čo v auguste klesla o 0,2 %. Priemysel tak vykázal nižšiu mesačnú produkciu oproti vlaňajšku už šiestykrát od začiatku roka 2026. Spomalenie v septembri zaznamenalo sedem z 15 sledovaných odvetví. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa medzimesačne (oproti augustu 2026) priemyselná produkcia zvýšila o 2,8 %.
„Relatívne vysoká energetická náročnosť slovenského priemyslu totiž zvyšuje i jeho zraniteľnosť voči energetickým šokom, resp. nestabilite, ktorú do ich cien stále vnáša konflikt na Blízkom východe. Navyše, aj počas zvyšku roka sa bude domáci priemysel nútený vyrovnávať s domácou fiškálnou konsolidáciou a tlakom na rast miezd, napríklad výrazne zvýšenie minimálnej mzdy,“ spresnil.
ŠÚ SR informoval, že priemyselná produkcia SR v septembri 2026 prehĺbila medziročný pokles na 1,6 %, zatiaľ čo v auguste klesla o 0,2 %. Priemysel tak vykázal nižšiu mesačnú produkciu oproti vlaňajšku už šiestykrát od začiatku roka 2026. Spomalenie v septembri zaznamenalo sedem z 15 sledovaných odvetví. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa medzimesačne (oproti augustu 2026) priemyselná produkcia zvýšila o 2,8 %.