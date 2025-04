Analytik: Pečenie bude počas Veľkej noci drahšie

Bratislava 15. apríla (TASR) - Pečenie bude počas Veľkej noci drahšie, naopak, varenie môže vyjsť medziročne mierne lacnejšie. Najviac o dve tretiny stúpla v medziročnom porovnaní cena kakaového prášku a maslo je drahšie o 30 %. Naopak, múka a cukor zlacneli. V priemere zaplatia ľudia za veľkonočný nákupný košík podľa februárových údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR približne 73,88 eura, čo je medziročne pokles o tri percentá. Upozornil na to analytik finančných trhov XTB Marek Nemky.



„Pri potravinách, ktoré sa bežne používajú na pečenie počas Veľkej noci, nemôžeme v tomto roku očakávať nejaké výraznejšie zlacnenie z dôvodu nepriaznivého vývoja cien množstva komodít, ktoré konzumujeme. Ide najmä o suroviny ako vajíčka, maslo, smotana, čokoláda či kakao, tie totiž v poslednom období citeľne zdraželi,“ spresnil Nemky.



Na základe údajov ŠÚ vzrástla cena kakaového prášku vo februári medziročne o 67 %. Cena čokolády na varenie bola vyššia o 55 %. Maslo sa podľa analytika v súčasnosti cenovo stabilizovalo, avšak stále je o približne 30 % drahšie ako pred rokom. V dôsledku vtáčej chrípky v európskych krajinách stúpli aj ceny vajec, ktoré sú medziročne drahšie o 17 %.



Na druhej strane, v medziročnom porovnaní sú aj potraviny, ktoré zlacneli, a to napríklad pšeničná múka, mlieko či cukor, ktorého cena klesla o 25 %. Nemky spresnil, že ide prevažne o lacnejšie položky, ktoré zaberajú v nákupnom koši menší podiel a nemajú taký výrazný vplyv na celkovú sumu veľkonočných nákupov.



V rámci položiek pri varení je cena bravčového mäsa nižšia ako pred rokom, čo súvisí s lepšou sezónou aj priaznivejšími podmienkami na trhu. Vo februári tohto roka bolo napríklad bravčové karé o šesť percent lacnejšie a cena údeného mäsa klesla o 21 %. Pokles cien zaznamenali aj iné mäsové výrobky, ako sú klobásy. Výrazné zlacnenie bolo viditeľné aj pri zelenine, medziročne boli zemiaky lacnejšie o 14 %, mrkva o 22,5 % a cibuľa o 32 %.



„Zároveň je dôležité si uvedomiť, že ide o porovnanie s použitím februárových údajov, teda ešte pred zavedením aprílovej transakčnej dane, ktorá by mohla mať významný vplyv aj na ceny potravín. Preto je nepravdepodobné, že by sme v apríli nakupovali lacnejšie ako vlani,“ dodal analytik s tým, že ak sa porovnajú ceny z februára 2025 s tými z apríla 2024, tak sú o 2,74 % vyššie, čo potvrdzuje očakávania drahších veľkonočných nákupov v tomto roku.