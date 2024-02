Analytik: Platobná morálka podnikov sa vlani zhoršovala

Bratislava 4. februára (TASR) - Útlm ekonomiky, predchádzajúci nárast úrokových sadzieb aj vyčerpaný trh práce sú podľa odborníkov hlavné dôvody, prečo sa v minulom roku na Slovensku zhoršovala platobná morálka podnikov. Pokiaľ sa však ekonomika vráti k rastu a úrokové sadzby citeľnejšie klesnú, tak by už budúci rok mohlo dôjsť k výraznejšiemu zlomu, informoval analytik rizík spoločnosti Bibby Factoring Slovakia Ondřej Makeš.



"Platobná morálka odberateľov sa v priebehu minulého roka postupne zhoršovala najmä v porovnaní s rokmi 2021 a 2022. Naopak, v porovnaní s rokmi 2018 a 2019 je situácia porovnateľná," uviedol Makeš.



Za zhoršujúcu sa platobnú morálku môže podľa hlavného ekonóma Trinity Bank Lukáša Kovandu niekoľko faktorov. "V prvom rade je na vine pokles ekonomiky. Tú sťahuje dole najmä pomerne slabá spotreba domácností, ale aj neistota medzi investormi. Zároveň s tým sa zhoršuje finančná situácia odberateľov, ktorí preto v rastúcej miere hradia svoje záväzky po splatnosti či vykazujú iné známky zhoršovania platobnej morálky," vysvetlil.



Podľa výskumu Global Business Monitor 2023, ktorý si dala Bibby Factoring Slovakia vypracovať, sa 35 % malých a stredných podnikov na konci minulého roka stretlo s problémami s platbami zákazníkov, a to v priemernej výške 19.482 eur. "Zástupcovia polovice malých a stredných podnikov zas uviedli, že im zákazníci teraz platia za faktúry neskôr než pred rokom. V priemere až 14 dní po termíne splatnosti," dodal Makeš.



Situácia sa podľa neho tento rok nezlepší. "Útlm ekonomickej aktivity sa ďalej presúva do priemyselných odvetví a pokračuje cez veľkú časť Európy. Pre tento rok preto očakávame trend postupne sa zhoršujúcej platobnej morálky v rámci absolútnej väčšiny odborov," doplnil Makeš.



Kovanda je však v predpovediach optimistickejší. "Očakávame postupné zlepšovanie platobnej morálky, ale skôr až od budúceho roka. V tomto roku by sa totiž ekonomika mala vrátiť k rastu a úrokové sadzby by zároveň mali citeľnejšie klesnúť," uzavrel.