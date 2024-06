Analytik: Po poklese by mali ceny palív vzrásť

Bratislava 14. júna (TASR) - Ceny benzínu v minulom týždni klesli až o 2,05 %, teda o 0,033 eura za liter, na 1,577 eura/l. Ceny nafty taktiež výrazne klesali, až o 1,67 %, teda o 0,025 eura/l, a dostali sa na úroveň 1,472 eura/l. V nasledujúcich týždňoch sa ďalší pokles už očakávať nedá a skôr sa dá predpokladať rast cien nafty a mierny rast cien benzínu. V piatok to uviedol analytik finančných trhov XTB Marek Nemky.



"Veľkoobchodné ceny pohonných látok v Rotterdame, ktoré nám naznačujú najbližší vývoj cien na čerpacích staniciach, ukazujú nárast cien nafty z dôvodu nárastu cien ropy. Po benzíne pravdepodobne až taký vysoký dopyt nebol a časť rastu cien primárnej suroviny absorbovali rafinérie, ktorým sa znížila marža. Výhľad na ďalšie týždne tak ostáva na rast cien nafty a mierny rast cien benzínu," uviedol Nemky.



Dôvodom sú najmä ceny ropy. Tie v predchádzajúcom týždni po prudkom prepade nakoniec uzatvorili iba o 2,45 % nižšie ako v týždni predošlom, teda na hodnote 79,62 dolára (73,83 eura) za barel (1 barel = 159 litrov) ropy Brent. Pokles, ktorý prichádzal po rozhodnutí organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), netrval príliš dlho a v súčasnosti už sú ceny ropy na hodnote nad 82 dolárov za barel, teda o 3 % vyššie.



Analytik dodal, že rastúce ceny ropy podporili aj revízie odhadov ropného trhu od EIA (Energy Information Administration), IEA (International Energy Agency) a OPECu, ktoré očakávajú znižovanie zásob na trhu v roku 2024, teda naznačujú mierny nedostatok ropy. "To znamená, že priestor na ďalšie zníženie cien na burze je tak limitovaný," priblížil Nemky.



Napriek týmto odhadom to však zatiaľ na podstatné oživenie dopytu podľa analytika nevyzerá. Zásoby ropy v Spojených štátoch naďalej rastú. Tlmiť dopyt aj v letných mesiacoch budú aj vysoké úrokové sadzby americkej centrálnej banky Fed a cenový vývoj ropy tak nemá až taký výrazný potenciál na prudký rast.



"Budúcnosť cenového vývoja ropy je však nateraz otázna, keďže na jednej strane svetové organizácie odhadujú silnejší dopyt, ale na druhej strane doterajšie dáta nenaznačujú silné oživenie spotreby palív. Budeme si tak musieť ešte počkať na štart motoristickej sezóny a ďalšie prichádzajúce dáta, ktoré nám odhalia ďalší potenciálny vývoj," dodal analytik.



(1 EUR = 1,0784 USD)