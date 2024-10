Analytik: Po prijatí konsolidácie bude nutná podpora podnikateľov

Bratislava 3. októbra (TASR) - Po prijatí opatrení v rámci konsolidačného balíčka bude nutné pracovať na podpore slovenského podnikateľského prostredia, a to najmä prostredníctvom znižovania byrokracie, zlepšovania procesov vo verejnej správe, ako aj znižovaním nákladového zaťaženia firiem. Tieto potenciálne nižšie príjmy by mali byť následne kompenzované znižovaním výdavkov vo verejnej správe, uviedol vo štvrtok makroekonomický analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák.



"Mnohé z týchto opatrení negatívne vplývajú na konkurencieschopnosť slovenských podnikov. Dochádza k často výraznému navýšeniu nákladov, čo bude oslabovať cenovú výhodu slovenských výrobkov na zahraničných trhoch. Tieto faktory budú negatívne vstupovať aj do rozhodovacieho procesu nových potenciálnych investorov, ktorí budú Slovensko zvažovať ako jednu z možných destinácií podnikania," upozornil analytik.



Predstavené opatrenia podľa neho ďalej spôsobia zvýšenie priemernej inflácie v budúcom roku na päť percent, napriek pôvodnému odhadu odborníkov 3,5 % pred prijatím opatrení. Prognózy vývoja hrubého domáceho produktu (HDP) sú horšie o pol percentuálneho bodu, pričom v súčasnosti predpokladajú experti rast na úrovni dvoch percent v rokoch 2025 a 2026.



"Tieto opatrenia, negatívne zasahujúce podnikateľské prostredie, však môžu mať aj dlhotrvajúcejší efekt a stláčať rast HDP aj na dlhšom časovom horizonte. Tlak na firemné rozpočty bude tiež ovplyvňovať možnosti firiem zvyšovať mzdy, hoci relatívne napnutý trh práce bude stále hrať v prospech zamestnancov," doplnil Horňák.