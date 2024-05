Analytik: Po útoku na premiéra nevnímali investori SR rizikovejšie

Bratislava 17. mája (TASR) - V prvej reakcii po stredajšom (15. 5.) útoku na premiéra Roberta Fica nevnímali medzinárodní investori na finančných trhoch Slovensko ako rizikovejšiu krajinu. Naopak, cena, výnos a riziková prirážka slovenských dlhopisov sa vo štvrtok (16. 5.) vyvíjali najpriaznivejšie zo všetkých krajín Európskej únie (EÚ), poukázal hlavný ekonóm Trinity Bank Lukáš Kovanda.



"Možno teda povedať, že trhy nepredpokladajú, že by sa Slovensko v dôsledku viacpočetného postrelenia slovenského premiéra Roberta Fica malo dostať do akejkoľvek vyhrotenejšej a zdĺhavejšej politickej krízy. Už vôbec potom trhy neočakávajú, že by Slovensko malo stáť na prahu občianskej vojny, ako v reakcii na pokus o atentát emotívne varovali niektorí slovenskí politici," zhodnotil analytik.



Ak by mali investori takéto obavy, cena slovenských dlhopisov na trhu by klesala a ich výnos, rovnako ako prirážka k najbezpečnejším nemeckým dlhopisom, by naopak výraznejšie rástli. V takom prípade by podľa Kovandu bola dôvodom zvýšená neistota ohľadom budúcich možností Slovenska čeliť možnej platobnej neschopnosti.



Uvedený pozitívny vývoj bol podľa analytika viditeľný pri slovenských dlhopisoch s päťročnou aj dvojročnou splatnosťou. Ide o obdobia, ktoré môže najviac ovplyvniť fiškálna politika súčasnej vlády Roberta Fica. "V prípade dlhopisov napríklad s desaťročnou splatnosťou to tak je už v menšej miere, pretože ich splatnosť nastane dlho po skončení riadneho funkčného obdobia terajšieho Ficovho kabinetu," doplnil Kovanda.