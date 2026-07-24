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Analytik: Cez pauzu v konflikte na Blízkom východe sa eurozóne darilo
Index podľa neho potiahla zlepšujúca sa situácia v službách, ktoré si oproti júnu pripísali 2,2 bodu a opäť vystúpili do pásma expanzie na hodnotu 51,6 bodu.
Autor TASR
Bratislava 24. júla (TASR) - Eurozóna zaznamenala v júli výrazný nárast ekonomickej aktivity. Služby sa vrátili do pásma expanzie a oživenie priemyslu ďalej napreduje. Priemysel sa pritom opäť stáva zdrojom rastu v nemeckej ekonomike. Tieto správy však zatiaľ neodrážajú obnovu napätia na Blízkom východe, uviedol v aktuálnom komentári analytik Inštitútu finančnej politiky (IFP) Ministerstva financií (MF) SR Richard Kubas.
Index nákupných manažérov (PMI) sa v júli dostal do pásma expanzie, keď oproti predchádzajúcemu mesiacu vzrástol o 1,9 na 51,9 bodu. „Ide pritom o najvyššiu hodnotu a prvý návrat do pásma expanzie od eskalácie konfliktu na Blízkom východe. Súčasný júlový prieskum medzi podnikovými manažérmi však ešte nezachytáva opätovnú eskaláciu, ktorá v posledných dňoch vyústila do výrazných nárastov cien ropy,“ upozornil analytik.
Index podľa neho potiahla zlepšujúca sa situácia v službách, ktoré si oproti júnu pripísali 2,2 bodu a opäť vystúpili do pásma expanzie na hodnotu 51,6 bodu. Nárast aktivity zaznamenal aj priemysel s indexom na úrovni 52 bodov, čo je druhá najvyššia hodnota od polovice roka 2022. „Oba sektory potiahol rast objednávok, ktorý bol najrýchlejší od apríla 2023. Dobrou správou je aj pokračujúce oživenie priemyslu v Nemecku. To podporuje rast exportných objednávok, ktorý bol v júli najvyšší od začiatku ruskej invázie na Ukrajine,“ priblížil Kubas.
Zdôraznil, že ekonomická aktivita sa podpisuje aj na raste zamestnanosti. Podľa PMI prišlo v júli k jej prvému nárastu v tomto roku. Stalo sa tak však v častiach eurozóny mimo Nemecka a Francúzska, kde bol tento rast najvyšší za posledné dva roky. Zamestnanosť vo výrobnom sektore naďalej klesala.
Aktivita v eurozóne tak podľa analytika prekvapuje svojou robustnosťou, keď v júli pozitívne prekvapila v oboch sektoroch, ako aj v dvoch najväčších krajinách bloku. „Kompozitný indikátor vo Francúzsku vzrástol najviac od začiatku roka a priblížil sa k pásmu označujúcemu ekonomický rast. Podobná situácia je aj v Nemecku, kde indikátor vystúpil hlbšie do tohto pásma. V oboch prípadoch bol zdrojom rastu priemyselný sektor, čo môže tešiť slovenských exportérov,“ zhodnotil Kubas. Otázkou však podľa neho zostáva, ako vážne sa dotkne obnovenie tlakov na Blízkom východe ekonomickej aktivity v ďalších mesiacoch.
Index nákupných manažérov (PMI) sa v júli dostal do pásma expanzie, keď oproti predchádzajúcemu mesiacu vzrástol o 1,9 na 51,9 bodu. „Ide pritom o najvyššiu hodnotu a prvý návrat do pásma expanzie od eskalácie konfliktu na Blízkom východe. Súčasný júlový prieskum medzi podnikovými manažérmi však ešte nezachytáva opätovnú eskaláciu, ktorá v posledných dňoch vyústila do výrazných nárastov cien ropy,“ upozornil analytik.
Index podľa neho potiahla zlepšujúca sa situácia v službách, ktoré si oproti júnu pripísali 2,2 bodu a opäť vystúpili do pásma expanzie na hodnotu 51,6 bodu. Nárast aktivity zaznamenal aj priemysel s indexom na úrovni 52 bodov, čo je druhá najvyššia hodnota od polovice roka 2022. „Oba sektory potiahol rast objednávok, ktorý bol najrýchlejší od apríla 2023. Dobrou správou je aj pokračujúce oživenie priemyslu v Nemecku. To podporuje rast exportných objednávok, ktorý bol v júli najvyšší od začiatku ruskej invázie na Ukrajine,“ priblížil Kubas.
Zdôraznil, že ekonomická aktivita sa podpisuje aj na raste zamestnanosti. Podľa PMI prišlo v júli k jej prvému nárastu v tomto roku. Stalo sa tak však v častiach eurozóny mimo Nemecka a Francúzska, kde bol tento rast najvyšší za posledné dva roky. Zamestnanosť vo výrobnom sektore naďalej klesala.
Aktivita v eurozóne tak podľa analytika prekvapuje svojou robustnosťou, keď v júli pozitívne prekvapila v oboch sektoroch, ako aj v dvoch najväčších krajinách bloku. „Kompozitný indikátor vo Francúzsku vzrástol najviac od začiatku roka a priblížil sa k pásmu označujúcemu ekonomický rast. Podobná situácia je aj v Nemecku, kde indikátor vystúpil hlbšie do tohto pásma. V oboch prípadoch bol zdrojom rastu priemyselný sektor, čo môže tešiť slovenských exportérov,“ zhodnotil Kubas. Otázkou však podľa neho zostáva, ako vážne sa dotkne obnovenie tlakov na Blízkom východe ekonomickej aktivity v ďalších mesiacoch.