Analytik: Počet cudzincov pracujúcich v SR za dva roky stúpol o 30.000

Bratislava 24. júla (TASR) - V polovici roka 2025 pracovalo na Slovensku takmer 127.00 migrantov, pričom ich počet sa za posledné dva roky zvýšil skoro o 30.000, a to najmä z tretích krajín. Počet zamestnancov z EÚ stúpol od júna 2023 len približne 550 osôb. Stále viac sú tak na slovenskom pracovnom trhu viditeľní pracovníci zo zahraničia. Poukázal na to hlavný ekonóm ČSOB Marek Gábriš.



„Vláda postupne upravila podmienky na dovoz pracovnej sily, teda zamestnávanie zahraničných pracovníkov. Situácia na trhu práce sa tak postupne mení k stále väčšiemu počtu zahraničných pracovníkov. Pritom ani napriek tomuto dynamickému rastu nie je možné pokryť ponúkané voľné pracovné miesta na trhu. Zväčša ide o ľudí s nižším vzdelaním,“ spresnil Gábriš.



Najväčší počet zahraničných pracovníkov je stále z Ukrajiny, a to vyše 48.680. Po uvoľnení pravidiel pri zamestnávaní cudzincov v poslednom období rastie aj počet ľudí z bývalých sovietskych republík či Indie, Nepálu, Filipín a Indonézie. Indickí pracovníci postupne dobiehajú druhú najpočetnejšiu skupinu cudzincov zamestnaných v SR, teda Srbov.



„Vzhľadom na snahu zamestnávateľov udržať si konkurencieschopnosť pri zhoršujúcich sa podnikateľských podmienkach a postupnom úbytku populačne silných domácich ročníkov je možné predpokladať, že tento trend bude pokračovať aj naďalej. Prípadné výkyvy v hospodárskom cykle ho pravdepodobne skôr spomalia, ako zastavia. Pre domáci pracovný trh to však znamená, že by sa mal na príchod týchto migračných pracovníkov adekvátne pripraviť, aby ho dokázal efektívne zvládnuť,“ dodal analytik.