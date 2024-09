Analytik: Pod obavy sa podpísala aj neistota spojená s konsolidáciou

Bratislava 27. septembra (TASR) - Aj neistota spojená s konkrétnou podobou konsolidačných opatrení vlády a meniace sa vyjadrenia sa čiastočne podpísali pod rastúce obavy v ekonomike. Uviedol to Tomáš Boháček, analytik 365.bank, v komentári k údajom o septembrovom ekonomickom sentimente, ktoré v piatok zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Aj keď je súhrn opatrení stále v niektorých oblastiach neistý, trend zvyšovania nákladov je nespochybniteľný, otázka bude miera vplyvu na jednotlivé sektory, čo je typický sprievodný jav pri selektívnych úrovniach sadzieb dane z pridanej hodnoty (DPH)," priblížil.



Tie sú podľa neho v konečnom dôsledku pre ekonomiku negatívne a deformujúce, čo dokazujú aj početné štúdie MMF a OECD, ktorý radia systém rôznych sadzieb podľa sektorov k zastaralým a neefektívnym.



"Z pohľadu vplyvu prieskumných indikátorov na reálne údaje môže opatrnosť ekonomických subjektov pôsobiť negatívne už tento rok, napriek tomu, že opatrenia vstúpia do platnosti na budúci rok. Tým sa stáva trojpercentný rast ekonomiky podľa nášho názoru stropom," dodal analytik 365.bank.



ŠÚ SR informoval, že nálada v slovenskej ekonomike sa v septembri 2024 v porovnaní s minulým mesiacom opäť zhoršila. Indikátor ekonomického sentimentu sa pri poklese o 2,1 bodu znížil na úroveň 102,3, čo je najnižšia hodnota od januára tohto roka. Hodnotenia sa zhoršili len v dvoch z piatich zložiek indikátora, a to medzi podnikateľmi v priemysle a medzi spotrebiteľmi. Mierne optimistickejší boli podnikatelia v stavebníctve, v obchode a službách. V porovnaní s minulým rokom bola ekonomická nálada optimistickejšia o 6,4 bodu, za dlhodobým priemerom zaostávala o 3,7 bodu.