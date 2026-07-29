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Analytik: Podiel v JESS je náročné oceniť
Štandardne sa podiely oceňujú na základe budúcich tokov hotovosti, ktoré však v prípade firmy JESS nikto nepozná.
Autor TASR
Bratislava 29. júla (TASR) - Trhová hodnota podielu v Jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska (JESS) sa veľmi ťažko odhaduje, keďže štandardne sa podiely oceňujú na základe budúcich tokov hotovosti, ktoré však v prípade firmy JESS nikto nepozná. Pre TASR to uviedol analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) Radovan Ďurana. Nevidí však dôvod na to, aby posudok audítorskej spoločnosti nebol zverejnený.
Požiadavku Úradu hodnoty za peniaze (ÚHP) doplniť posudok o porovnanie so zahraničnými transakciami považuje za legitímnu a analyticky správnu. „Avšak obávam sa, že nájsť podobnú transakciu je extrémne komplikované. Zásadný problém je, že ak by sa aj transakcia našla, ide o transakcie štátu a štátnych firiem, kde ťažko môžeme hovoriť o trhovej transakcii,“ vysvetlil.
Podľa medializovaných informácií ocenila audítorská firma podiel českej skupiny ČEZ v JESS sumou 190 miliónov eur, kým výročná správa ČEZ hovorí o účtovnej hodnote približne 100 miliónov eur. „V posudku je zrejme navýšenie hodnoty nehmotného majetku, tzv. goodwill firmy. Toto navýšenie je veľmi problematické odhadnúť práve preto, že podobné transakcie nie sú ani bežné ani trhové,“ upozornil analytik.
Aj alternatívny posudok by bol podľa neho založený na expertnom odhade, ktorý nebude možné overiť. Napriek tomu je presvedčený, že jeho vyhotovenie je žiadúce.
Ďurana tiež upozornil, že do ocenenia podielu firmy môže vstupovať aj pripravovaný nákup paroplynovej elektrárne Malženice, ktorý JESS spomína vo svojej výročnej správe za rok 2025. „To, či nákup tohto energetického aktíva a budúce zisky z jeho prevádzkovania vstupuje do ocenenia podielu firmy, nevieme pre nedostatok informácií posúdiť, ale ani vyvrátiť. Potrebovali by sme vidieť posudok,“ skonštatoval.
Problém považuje za finančo-účtovný, ale s významným politickým rozmerom. Vníma aj objektívny časový tlak súťaži o zdroje vzhľadom na záujem iných krajín o výstavbu nových reaktorov. Zároveň však podľa neho ide o predvolebnú snahu ukázať, že na novom jadrovom zdroji sa stále pracuje. „Nakoniec Ministerstvo hospodárstva (MH) SR alebo Úrad vlády (ÚV) SR bude musieť prijať politické rozhodnutie a výslednú cenu stvrdiť svojím podpisom/rozhodnutím,“ uviedol.
Práve pre politické tlaky a často neefektívne rozhodnutia podľa Ďuranu štát nie je dobrým vlastníkom majetku. Súčasný spor o prevod podielu, ktorý je len zlomkom odhadovanej ceny za výstavbu nového jadrového zdroja (15 miliárd eur), vníma ako predzvesť ďalších problémov. Očakáva preto predraženie a oneskorenie výstavby. Upozorňuje tiež za zaťaženie verejných financií až do momentu, kým elektráreň nezačne generovať príjmy. „Preto by sa vláda mala vrátiť o krok nazad, a otvoriť diskusiu o hľadaní investičného partnera, ktorý bude vytvárať potrebný tlak na efektivitu výstavby,“ myslí si.
Ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) minulý týždeň v rozhovore pre denník Pravda uviedla, že pre zodpovedné rozhodnutie o vysporiadaní ČEZ v JESS potrebuje ďalšie posúdenie primeranej ceny. Ako alternatívne riešenie navrhuje, že by správu štátneho podielu v JESS a následne aj Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti (JAVYS) mohol prebrať ÚV SR alebo Ministerstvo financií SR. Premiér Robert Fico (Smer-SD) tvrdí, že vyrovnanie musí prísť v krátkom čase a na základe existujúceho posudku.
Rezort hospodárstva 13. júla informoval, že chcel zabezpečiť ďalšie nezávislé posúdenie pripravovanej akvizície, predstavenstvo JESS neschválilo sprístupnenie údajov potrebných na jeho vypracovanie. Saková pre Pravdu uviedla, že česká strana je zjavne spokojná so súčasným ocenením, a preto jednoducho blokuje ďalšie kroky firmy, ktoré by smerovali k vypracovaniu nových posudkov.
JESS je spoločným podnikom JAVYS, ktorá vlastní 51-percentný podiel, a českej energetickej skupiny ČEZ vlastniacej 49 % akcií spoločnosti. Štát chce odkúpiť akcie českej spoločnosti, aby mal plnú kontrolu nad projektom nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. Česká strana do JESS v minulosti vložila okolo 130 miliónov eur ako základný kapitál.
Požiadavku Úradu hodnoty za peniaze (ÚHP) doplniť posudok o porovnanie so zahraničnými transakciami považuje za legitímnu a analyticky správnu. „Avšak obávam sa, že nájsť podobnú transakciu je extrémne komplikované. Zásadný problém je, že ak by sa aj transakcia našla, ide o transakcie štátu a štátnych firiem, kde ťažko môžeme hovoriť o trhovej transakcii,“ vysvetlil.
Podľa medializovaných informácií ocenila audítorská firma podiel českej skupiny ČEZ v JESS sumou 190 miliónov eur, kým výročná správa ČEZ hovorí o účtovnej hodnote približne 100 miliónov eur. „V posudku je zrejme navýšenie hodnoty nehmotného majetku, tzv. goodwill firmy. Toto navýšenie je veľmi problematické odhadnúť práve preto, že podobné transakcie nie sú ani bežné ani trhové,“ upozornil analytik.
Aj alternatívny posudok by bol podľa neho založený na expertnom odhade, ktorý nebude možné overiť. Napriek tomu je presvedčený, že jeho vyhotovenie je žiadúce.
Ďurana tiež upozornil, že do ocenenia podielu firmy môže vstupovať aj pripravovaný nákup paroplynovej elektrárne Malženice, ktorý JESS spomína vo svojej výročnej správe za rok 2025. „To, či nákup tohto energetického aktíva a budúce zisky z jeho prevádzkovania vstupuje do ocenenia podielu firmy, nevieme pre nedostatok informácií posúdiť, ale ani vyvrátiť. Potrebovali by sme vidieť posudok,“ skonštatoval.
Problém považuje za finančo-účtovný, ale s významným politickým rozmerom. Vníma aj objektívny časový tlak súťaži o zdroje vzhľadom na záujem iných krajín o výstavbu nových reaktorov. Zároveň však podľa neho ide o predvolebnú snahu ukázať, že na novom jadrovom zdroji sa stále pracuje. „Nakoniec Ministerstvo hospodárstva (MH) SR alebo Úrad vlády (ÚV) SR bude musieť prijať politické rozhodnutie a výslednú cenu stvrdiť svojím podpisom/rozhodnutím,“ uviedol.
Práve pre politické tlaky a často neefektívne rozhodnutia podľa Ďuranu štát nie je dobrým vlastníkom majetku. Súčasný spor o prevod podielu, ktorý je len zlomkom odhadovanej ceny za výstavbu nového jadrového zdroja (15 miliárd eur), vníma ako predzvesť ďalších problémov. Očakáva preto predraženie a oneskorenie výstavby. Upozorňuje tiež za zaťaženie verejných financií až do momentu, kým elektráreň nezačne generovať príjmy. „Preto by sa vláda mala vrátiť o krok nazad, a otvoriť diskusiu o hľadaní investičného partnera, ktorý bude vytvárať potrebný tlak na efektivitu výstavby,“ myslí si.
Ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) minulý týždeň v rozhovore pre denník Pravda uviedla, že pre zodpovedné rozhodnutie o vysporiadaní ČEZ v JESS potrebuje ďalšie posúdenie primeranej ceny. Ako alternatívne riešenie navrhuje, že by správu štátneho podielu v JESS a následne aj Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti (JAVYS) mohol prebrať ÚV SR alebo Ministerstvo financií SR. Premiér Robert Fico (Smer-SD) tvrdí, že vyrovnanie musí prísť v krátkom čase a na základe existujúceho posudku.
Rezort hospodárstva 13. júla informoval, že chcel zabezpečiť ďalšie nezávislé posúdenie pripravovanej akvizície, predstavenstvo JESS neschválilo sprístupnenie údajov potrebných na jeho vypracovanie. Saková pre Pravdu uviedla, že česká strana je zjavne spokojná so súčasným ocenením, a preto jednoducho blokuje ďalšie kroky firmy, ktoré by smerovali k vypracovaniu nových posudkov.
JESS je spoločným podnikom JAVYS, ktorá vlastní 51-percentný podiel, a českej energetickej skupiny ČEZ vlastniacej 49 % akcií spoločnosti. Štát chce odkúpiť akcie českej spoločnosti, aby mal plnú kontrolu nad projektom nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. Česká strana do JESS v minulosti vložila okolo 130 miliónov eur ako základný kapitál.