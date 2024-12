Analytik: Podielové fondy od roku 2017 zarobil v priemere asi 30 %

Bratislava 11. decembra (TASR) - Priemerný slovenský investor od 1. januára 2017 do konca tretieho kvartálu 2024 zarobil približne 30 %. Uviedla to Eva Sadovská, analytička WOOD & Company, v analýze, ktorá vychádza najmä z indexu slovenského investora (ISI100) zostaveného z dát 100 najväčších podielových fondov v rebríčku Slovenskej asociácie správcovských spoločností.



"K 30. septembru 2024 bola hodnota indexu slovenského investora evidovaná na úrovni 130,0. Priemerný investor, ktorý má zainvestované finančné prostriedky v podielových fondoch, tak dosiahol od začiatku roka 2017 kumulovaný výnos 30,0 %. Zjednodušene povedané, 10.000 eur zainvestovaných v úvode roka 2017 malo na konci tretieho štvrťroka 2024 hodnotu 13.000 eur," priblížila.



Zdôraznila, že hoci v porovnaní s úrokmi na vkladových produktoch v banke investor "vyhral", na pokorenie inflácie to nestačilo. Ceny tovarov a služieb boli oproti úvodu roka 2017 vyššie až o 44,2 %.



Počas analyzovaného obdobia, teda za sedem rokov a deväť mesiacov, bola podľa analytičky výnosnosť podielových fondov a hodnota indexu negatívne ovplyvnená najmä pandémiou COVID-19 na jar 2020, vojnovým konfliktom na Ukrajine a energetickou krízou počas roka 2022.



Najvyššiu výnosnosť podľa Sadovskej dosiahli akciové fondy s kumulovaným výnosom na úrovni 83,8 %. Tomu zodpovedá ročný výnos na úrovni 8,2 % p. a. Nasledujú realitné fondy, ktoré dosiahli kumulovaný výnos 32,0 % a ročný výnos 3,6 % p. a. Zmiešané fondy vykázali kumulované zhodnotenie na úrovni 17,2 %, čomu zodpovedal ročný výnos 2,1 % p. a.



"Uplynulé dva roky 2022 a 2023 pod vplyvom vojnovej agresie na Ukrajine a energetickej krízy môžeme označiť z pohľadu vývoja na finančných trhoch za turbulentné. Zníženie výnosnosti (hodnoty indexu) nastalo v prípade takmer všetkých typov fondov. Výnimkou boli realitné fondy, ktorých výnosnosť počas uplynulých dvoch rokov plynule z kvartálu na kvartál rástla," upozornila analytička.



Porovnanie tohtoročnej výkonnosti "slovenských" a "českých" akciových fondov skončilo podľa analytičky lepšie pre slovenské, od začiatku roka zarobili 14,4 % v eurách, kým tie české len 11,9 % v českých korunách. Na päťročnej báze dosiahli slovenskí investori v akciových podielových fondoch zhodnotenie 9,7 % p. a. v eurách a českí investori len 7,6 % p. a. v českých korunách. "Aj po očistení výkonnosti 'slovenských', resp. 'českých' akciových fondov o menové vplyvy dosahovali 'slovenské' akciové fondy lepšie výsledky," dodala Sadovská.