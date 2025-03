Analytik: Pohonné látky asi nečaká ďalšie výrazné zlacnenie

Bratislava 21. marca (TASR) - Pohonné látky na Slovensku pravdepodobne nečaká ďalšie výrazné zlacnenie. Uviedol to v komentári Marek Nemky, analytik finančných trhov XTB.



"Ceny pohonných látok v Rotterdame sú rovnako ako ceny ropy po výraznejších výpredajoch stabilné. Takáto stabilita sa prepíše aj do cien na slovenských čerpacích staniciach a nemali by sme rátať s nejakým ďalším výrazným zlacnením," spresnil.



"Na druhej strane sa veľkoobchodné ceny, ale aj ceny ropy, nachádzajú na septembrových úrovniach, kedy sme pozorovali ceny palív na Slovensku na úrovni 1,48 eura/liter (l) pri benzíne a 1,4 eura/l pri nafte, čo by po zmene dane z pridanej hodnoty (DPH) predstavovalo ceny približne 1,52 eura/l pri benzíne a 1,435 eura/l pri nafte. Priestor na zlacnenie v prípade cien nafty by tam tak ešte mohol byť," podčiarkol.



Dodal, že cenový vývoj po výraznom poklese je stabilný, pričom obchodníci váhajú v otázke ďalšieho smerovania. "Na jednej strane na trhu vidíme vyššiu ponuku z krajín kartelu OPEC+, ale taktiež aj riziko nižšieho rastu americkej ekonomiky. Americká centrálna banka znížila svoje prognózy hospodárskeho rastu, zvýšila odhady inflácie a nezamestnanosti. Napriek tomu ukazovatele zásob v USA naznačujú silný dopyt po rope, keďže zásoby klesli rýchlejšie, než sa očakávalo," uzavrel Nemky.