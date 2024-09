Analytik: Pohonné látky by mali zostať lacné aj v najbližších týždňoch

Bratislava 5. septembra (TASR) - Pohonné látky ďalej zlacňujú pre slabnúci dopyt v Číne. Lacné by mali zostať aj na jeseň, aj v budúcom roku. Uviedol to Lukáš Kovanda, analytik Trinity Bank.



"Cena ropy Brent ďalej klesá, v stredu (4. 9.) uzavrela na svojom minime za celé obdobie od júna 2023, na hodnote 72,70 USD za barel (159 litrov). Pokles ceny ropy je taký výrazný, za posledný týždeň o asi 7,3 %, že jeho vplyv na ceny pohonných látok v Česku nezvráti ani zastavenie posilňovania českej koruny voči doláru, ku ktorému došlo koncom augusta. Od toho času koruna voči doláru dokonca mierne oslabila, ale len v rozsahu do jedného percenta. Takže zlacňovanie ropy povedie aj v nasledujúcom týždni k zlacňovaniu pohonných látok," spresnil.



Zdôraznil, že ropa zlacňuje pre pretrvávajúce obavy z pomerne slabého globálneho dopytu po nej, ktorý je daný v prvom rade slabším než predpokladaným hospodárskym rastom Číny. Objavujú sa podľa Kovandu síce správy, že kartel OPEC a jeho spojenci na čele s Ruskom by mohli odložiť zvýšenie ťažby plánovanej na október, avšak ani takéto informácie zatiaľ nedodávajú rope viditeľný rastový impulz.



Na Slovensku podľa portálu benzin.sk dosiahla k 4. septembru priemerná cena nafty úroveň 1,439 eura za liter a priemerná cena 95-oktánového benzínu hodnotu 1,516 eura za liter.



Vybrané pohonné látky sa podľa údajov Štatistického úradu SR v závere letných prázdnin predávali na Slovensku lacnejšie, oproti predchádzajúcemu týždňu v priemere o dva centy. Benzíny cenou atakovali minimá z januára, cena motorovej nafty bola najnižšia od júla 2023. Medziročne boli ceny nižšie v priemere o takmer 10 %.



(1 EUR = 1,105 USD)