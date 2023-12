Analytik: Pohonné látky by v novom roku mohli mierne zdražieť

Bratislava 15. decembra (TASR) - Ceny pohonných látok by sa v novom roku mohli mierne zvýšiť. Uviedol to Marek Nemky, analytik finančných trhov spoločnosti XTB.



"Ceny ropy a pohonných látok sa už nachádzajú blízko svojich lokálnych miním a v novom roku by sme mohli opäť pozorovať mierne zdraženie," spresnil.



Veľkoobchodné ceny na burze v Rotterdame mali podľa Nemkyho podobný vývoj ako ceny pohonných látok a ceny ropy. "V súčasnosti tam už vidíme miernu stabilizáciu, ktorá sa tak prepíše aj do cien na čerpacích staniciach," avizoval.



Pripomenul, že ceny pohonných látok v 49. týždni v SR sa výrazne prepadli. "Ceny benzínu poklesli o 1,98 % na cenu 1,534 eura/liter (l). Ceny nafty poklesli o pomerne viac, a to o 3,45 % na cenu 1,539 eura/l. Slabý dopyt spotrebiteľov s príchodom zimy sa výrazne podpisuje pod ceny benzínu a ropy. Postupnú normalizáciu vidíme taktiež aj na cene nafty, ktorá sa postupne približuje cenám benzínu," vysvetlil.



Poznamenal, že ceny ropy v 49. týždni poklesli o 3,85 % a dostali sa na cenu 75,84 USD za barel ropy. "Dôvodom poklesu bol pokračujúci slabnúci dopyt, ale taktiež aj rozhodnutie kartelu OPEC+ o ďalších produkčných reštrikciách na 1. kvartál 2024, ktoré však trh vyhodnotil ako nedostatočné," dodal analytik.



(1 EUR = 1,0919 USD)