Analytik: Pokles cien energií sa už neočakáva

Bratislava 16. októbra (TASR) - Ceny elektriny a plynu už výraznejšie klesať nebudú, do roku 2026 sa však cena elektriny môže až zdvojnásobiť. Na minulotýždňovej konferencii Energofórum organizovanej spoločnosťou Sféra to povedal analytik firmy JPX Ján Pišta.



Analytik uviedol, že ceny energií sa budú vyvíjať od predpovede počasia na nasledujúcu zimu a od vývoja konfliktu na Blízkom východe či vzhľadom na situáciu týkajúcu sa plynovodu Balticconnector.



"Myslím si, že všetky tie riziká, o ktorých som hovoril, spôsobia to, že nedovolia cenám elektriny ani plynu klesnúť hlbšie pod úrovne, na ktoré sa dostala niekedy začiatkom júna. Čiže elektrina sa do konca roka asi pod tých 120 (eur za megawatthodinu, pozn. red.) už nedostane a plyn pod 45 (eur/MWh, pozn. red) asi tiež nie," uviedol Pišta.



Vo vzdialenejšom výhľade môžu byť ceny elektriny podľa analytika v rokoch 2026 a 2027 medzi 300 až 400 eurami/MWh. "To môžeme očakávať, keď začne byť úbytok emisných kvót v aukciách. Skôr očakávam koncom tohto desaťročia rast týchto cien," dodal.



V súvislosti s bojom s klimatickými zmenami poznamenal, že by sme sa namiesto boja mali zamerať na prispôsobenie sa zmenám.



Balticconnector je obojsmerný plynovod spájajúci Estónsko a Fínsko, vedúci po dne Baltského mora. Prepája tak pobaltskú a fínsku plynárenskú distribučnú sústavu. Na plynovode bol 8. októbra zaznamenaný neobvyklý pokles tlaku a bol odstavený. Bol poškodený, k jeho zničeniu nedošlo prirodzene. Oprava plynovodu bude trvať najmenej päť mesiacov.