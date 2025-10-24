< sekcia Ekonomika
Analytik: Pokles cien na pumpách sa zastaví, hrozí zdražovanie
Autor TASR
Bratislava 24. októbra (TASR) - Pokles cien na čerpacích staniciach sa zastaví, pričom hrozí zdražovanie. Na budúci týždeň očakáva analytik finančných trhov XTB Matej Bajzík stagnáciu až mierny rast cien pohonných látok v rozmedzí jedného až troch centov, a to z dôvodu prudkého nárastu ceny ropy počas aktuálneho týždňa.
Ceny ropy sa počas tohto týždňa podľa analytika odrazili od silnej úrovne 60 USD (51,75 eura) za barel a impulzívne cena rastie o takmer sedem percent od začiatku týždňa. Pokiaľ bude tento rast pokračovať, tak predpokladá opäť obrat klesajúceho trendu cien pohonných látok na Slovensku.
„Trh reaguje najmä na nové americké sankcie voči ruským ropným firmám Rosnefť a Lukoil, ktoré obmedzujú transakcie v dolároch a zvyšujú neistotu okolo tokov ruskej ropy. Súbežne EÚ schválila ďalší sankčný balík namierený aj proti takzvanej tieňovej tankerovej flotile a potvrdila plán ukončiť dovoz ruského LNG,“ uviedol Bajzík.
Zároveň spresnil, že podľa amerických dát klesli minulý týždeň komerčné zásoby ropy o približne jeden milión barelov na 422,9 milióna, čo sú asi štyri percentá pod päťročným priemerom pre toto obdobie. Trh je podľa neho citlivý na správy o dodávkach a zásobách, pričom výkyvy cien môžu byť výraznejšie. Dôležité bude preto sledovať, do akej miery sa sankcie reálne pretavia do menších tokov ruskej roky k ázijským odberateľom a či ich výpadok nahradia iní producenti.
„Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC+) medzitým od novembra tohto roka zvyšuje ťažbu len veľmi pozvoľna o približne 137.000 barelov denne, čo naznačuje snahu udržať trh vybalansovaný a nepreklopiť sa do prebytku,“ dodal Bajzík.
(1 EUR = 1,1593 USD)
