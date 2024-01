Analytik: Pokles objednávok v priemysle je potrebné hodnotiť opatrne

Bratislava 16. januára (TASR) - K hodnoteniu poklesu objednávok v slovenskom priemysle v novembri minulého roka je potrebné pristupovať s opatrnosťou. Môže ísť o dočasný výkyv, ale aj dlhodobejší dôsledok spomaľovania nemeckej ekonomiky. Upozornil na to analytik 365.bank Tomáš Boháček v komentári k údajom zverejneným v utorok Štatistickým úradom (ŠÚ) SR.



Objednávky v priemysle na Slovensku po troch mesiacoch rastu v novembri 2023 klesli medziročne o 7,3 % na 5,44 miliardy eur. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa nové objednávky medzimesačne znížili až o 15 %.



"Je možné, že ide len o dočasný výkyv súvisiaci s utlmovaním výroby ku koncu roka, avšak viacero indícií naznačuje, že dôvodom môže byť začiatok cyklu spomaľovania nemeckej ekonomiky. Tento predpoklad podporuje aj štruktúra objednávok, s druhým najväčším poklesom v odvetví výroby motorových vozidiel," priblížil analytik. Určitým upozornením boli podľa neho aj údaje o vývoji zahraničného obchodu, ktorého vývoj nadviazal na správy o technickej recesii Nemecka.



V prípade potvrdenia tohto scenára by sa slovenská ekonomika pri dosiahnutí očakávaného 2 % rastu musela v tomto roku viac spoliehať na domácu spotrebu. "Dopad na našu ekonomiku očakávame s oneskorením približne jedného štvrťroka, teda niekedy na jar by sme mali mať presnejšiu predstavu o konkrétnych dopadoch," doplnil Boháček.