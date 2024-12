Analytik: Pokles sadzieb Európskej centrálnej banky bol očakávaný

Bratislava 12. decembra (TASR) - Uvoľňovanie utiahnutej politiky pokračuje predvídateľným tempom, menová politika Európskej centrálnej banky (ECB) ostáva naďalej reštriktívna. Skonštatoval to makroekonomický analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš po štvrtkovom znížení kľúčovej depozitnej sadzby o 25 bázických bodov.



"Celkovo možno konštatovať, že pri decembrovej prognóze nedošlo k zásadným prekvapeniam. Naďalej platí, že ECB má iba jeden hlavný cieľ, a tým je úroveň inflácie, respektíve cenová stabilita," povedal Kočiš. Nová ekonomická predpoveď tak podľa neho ukázala, že ECB počíta v tomto aj budúcom roku s mierne nižšou infláciou, ktorá však v priemere budúceho roka ešte ostane o desatinu percenta nad cieľovou úrovňou dvoch percent.



Analytik očakáva, že v ekonomike sa postupne začnú výraznejšie prejavovať dosahy znížení sadzieb ECB, čo sa ďalej prejaví vo zvýšenej miere úverovania a domácnostiam v eurozóne umožní zvýšiť spotrebu. Uvoľňovanie menovej politiky bude teda pokračovať a inflácia by mala ďalej klesať, pričom postupne sa dostane na udržateľnú úroveň, doplnil.



Ďalšie uvoľňovanie by malo naďalej pokračovať relatívne pozvoľna a predvídateľne. "V tejto chvíli predpokladáme, že ECB v budúcom roku urobí ešte tri zníženia v celkovom objeme 75 bázických bodov, pričom tieto zníženia by sme mohli vidieť už v priebehu prvej polovice roka 2025," vysvetlil odborník.



ECB vo štvrtok na svojom poslednom zasadnutí v tomto roku znížila svoju kľúčovú sadzbu o 25 bázických bodov. Úrokové sadzby jednodňových sterilizačných operácií, hlavných refinančných operácií a jednodňových refinančných operácií sa tak s účinnosťou od 18. decembra 2024 znížia na 3 %, 3,15 % a 3,4 %.