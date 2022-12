Analytik: Pokles spotreby sa v októbri zvýraznil, okresáva ju inflácia

Bratislava 5. decembra (TASR) - Pokles spotreby sa v októbri 2022 zvýraznil, okresáva ju najmä inflácia. Uviedol to analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák v komentári k októbrovým tržbám maloobchodu, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Rekordne vysoká inflácia už od jari nahlodáva spotrebiteľskú dôveru i bežný dopyt domácností. Tržby slovenských maloobchodníkov v stálych cenách preto slabnú, v októbri sa pritom ich pokles ešte viac zintenzívnil. V poslednom mesiaci sme pritom mohli pozorovať aj pomerne významný úbytok vkladov obyvateľstva, čo len naznačuje, že časť domácností by stále mohla tlmiť pokles svojej spotreby na úkor svojich úspor," spresnil.



Októbrový pokles tržieb slovenských obchodníkov mal podľa neho plošný charakter a zasiahol potravinový i nepotravinový segment. Jedinými dvomi zložkami maloobchodu, ktoré si pripísali ľahký medzimesačný nárast tržieb - po zohľadnení sezóny, bol predaj pohonných hmôt a predaj na trhoviskách. Obe tieto zložky spotreby však vykázali medziročne nižšie tržby, trhoviská dokonca až o 21,3 %.



Spotreba v nasledujúcich mesiacoch bude podľa Koršňáka naďalej narážať na svoje limity, plynúce najmä z rekordne vysokej inflácie. "Po vyčerpaní finančných vankúšov nižšej strednej a nízkopríjmovej skupiny domácností očakávame ďalšie utlmovanie spotreby domácností na Slovensku. Protiinflačné opatrenia vlády budú tento rok výpadky reálnych príjmov domácností tlmiť pravdepodobne len čiastočne. Vysoké ceny a nízka spotrebiteľská dôvera by mohli oslabiť aj vianočné tržby slovenských obchodníkov," myslí si analytik.



"Predpokladáme, že sila vianočného efektu by mohla byť miernejšia ako zvyčajne. Naopak, v dôsledku vysokých cien by sa opätovne mohol posilňovať efekt povianočných výpredajov (viac spotrebiteľov môže vyčkávať na posezónny pokles cien), ktorý naopak posledné roky skôr oslabovali pandemické obmedzenia - domácnosti nečakali na povianočné výpredaje, keďže sa zvyčajne obávali povianočnej uzávery časti maloobchodu," dodal Koršňák.



ŠÚ SR informoval, že aj v októbri 2022 tržby maloobchodu boli medziročne nižšie, a to o 4,4 %. Po dlhom období medziročných prírastkov mali maloobchodné predajne tržby nižšie ako pred rokom už tretí mesiac po sebe. Pokles tržieb v stálych cenách zaznamenalo až šesť z deviatich zložiek maloobchodu.