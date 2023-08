Analytik: Pokles tržieb v maloobchode bol očakávaný

Bratislava 6. augusta (TASR) - Utlmená spotreba domácností v maloobchode bola kvôli náročnému ekonomickému prostrediu aj v júni očakávaná. Reálny pokles tržieb v maloobchode pôsobí v konečnom dôsledku protiinflačne. V reakcii na aktuálne údaje o vývoji tržieb to uviedol makroekonomický analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš.



Pokles maloobchodných tržieb v júni podľa Štatistického úradu (ŠÚ) SR spomalil na 5,1 %. Po májovom prepade o 8,5 % to podľa analytika predstavuje pozitívny vývoj. "Maloobchodné tržby majú za sebou náročný prvý polrok, keď okrem januára, v ktorom stagnovali, klesali postupne vo všetkých ostatných mesiacoch, pričom najhlbší prepad zaznamenali v apríli o viac ako 10 % medziročne," priblížil s tým, že celkovo za prvý polrok klesli o 5,7 %.



Pripomenul, že zvýšená miera inflácie a nízka úroveň úspor, ktoré dokážu domácnosti generovať z disponibilných príjmov, ich naďalej nútia k obmedzeniu nákupov. Oproti poklesu tržieb v maloobchodných predajniach by však mala naopak rásť spotreba v službách.



"Očakávame, že napriek postupnému oživeniu sektora služieb sa na konečnej celkovej spotrebe domácnosti prejaví najmä výpadok tržieb maloobchodu. Napriek oslabenej spotrebe domácnosti by slovenskú ekonomiku mali potiahnuť investície z európskych peňazí a tak aj naďalej očakávame, že úroveň medziročného rastu HDP v tomto roku dosiahne 1,5 %," priblížil Kočiš. Spotreba domácností by sa mala k reálnemu rastu podľa neho vrátiť začiatkom budúceho roka.