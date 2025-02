Analytik: Pokles výstavby infraštruktúry spôsobil prepad stavebníctva

Bratislava 11. februára (TASR) - Napriek čiastočnému zotaveniu stavebníctva v závere roka, ktoré v medziročnom porovnaní podporil aj priaznivejší bázicky efekt, stavebníctvo v priemere v minulom roku skončilo v červených číslach. Dôvody je potrebné hľadať najmä vo výpadku produkcie na výstavbe verejnej infraštruktúry, ktorá sa ocitla v prechodnom období medzi dvomi rozpočtovacími obdobiami eurofondov, skonštatoval analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák.



"V priemere za celý rok ostávalo aj minulý rok stavebníctvo v červených číslach. Jeho medziročný pokles sa dokonca prehĺbil z 0,2 % v roku 2023 na päť percent v roku 2024. Dôvody je potrebné hľadať najmä vo výstavbe infraštruktúry, kde sa stavebná produkcia minulý rok v úhrne za celý rok medziročne znížila až o 12,1 %," uviedol analytik.



Naopak, pokles vo výstavbe budov sa minulý rok zmiernil najmä v dôsledku postupnej stabilizácie trhu s rezidenčnými nehnuteľnosťami, ktorý reagoval na prvotný pokles úrokových sadzieb, vysvetlil Koršňák. Výstavba bytov mala pritom v posledných mesiacoch minulého roka ťažiť zo stabilizácie trhu s bývaním podporenej nižšími úrokmi a postupne obnovujúcim sa dopytom.



V nasledujúcich mesiacoch bude stavebníctvo podľa analytika pravdepodobne čeliť stagnujúcemu dopytu. Výstavbu budov by mali naďalej brzdiť relatívne vysoké úroky a klesajúca investičná aktivita v ekonomike. Zotavenie trhu s bývaním bude podľa odborníka len pozvoľné a k úrovňami spred energetickej a inflačnej krízy sa podľa jeho slov ani zďaleka nepriblíži.



"Výstavba infraštruktúry bude stále čeliť prechodnému obdobiu, keď sa ukončili viaceré projekty financované z predchádzajúceho rozpočtovacieho obdobia, zatiaľ čo nábeh stavebných projektov z nového rozpočtovacieho obdobia či plánu obnovy je len pozvoľný a stále naráža na viaceré problémy. I vďaka nižšej porovnávacej báze z minulého roka by sa stavebníctvo tento rok malo predsa len vrátiť do plusu, avšak minuloročné straty najskôr plne nedokáže vymazať. Postupné oživenie podporené i poklesom úrokových sadzieb, ktoré nebude len výsledkom priaznivého bázického efektu, očakávame najskôr až v druhej polovici roka," doplnil Koršňák.



Rýchlosť zotavenia pritom môžu podľa neho brzdiť aj problémy na ponukovej strane, najmä nedostatočná kapacita domáceho stavebníctva vrátane nedostatku zamestnancov.