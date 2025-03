Analytik: Poklesu nezamestnanosti pomohli aj aktivačné práce

Bratislava 21. marca (TASR) - Poklesu nezamestnanosti pomohli vo februári tohto roka aj aktivačné práce. Stále však pokračoval kvalifikačný a regionálny nesúlad medzi dopytom a ponukou pracovnej sily. Zároveň sa počet voľných pracovných miest dostal nad úroveň 100.000. Skonštatoval to analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák.



"Počet voľných pracovných miest v ekonomike vo februári opäť pomerne dynamicky rástol a prvýkrát v histórii podľa štatistík úradov práce presiahol magickú hranicu 100.000. V porovnaní s januárom v ekonomike pribudlo viac ako 5000 nových neobsadených pracovných miest a ich celkový počet sa tak vyšplhal až na 101.700," uviedol Koršňák.



Mierny pokles voľných miest zaznamenali špecifické pozície špecialistov. Z regionálneho pohľadu medzimesačne z neobsadených pracovných miest ubudlo mierne o 0,2 % len v Prešovskom kraji. Približne polovica otvorených pozícií bola v priemysle, pričom najviac až 80 % z týchto miest je na západe krajiny v Bratislave, Trnave, Trenčíne či Nitre. V priemere na Slovensku pripadá podľa analytika na jedno pracovné miesto registrované na úradoch práce 1,4 disponibilného nezamestnaného. V Banskobystrickom kraji je to však 5,2 nezamestnaného, v Košickom kraji 6,7 a v Prešovskom viac ako 10. Najproblematickejšie sú okresy ako Sabinov, Medzilaborce či Stropkov, kde na jedno voľné pracovné miesto pripadá od 50 do 78 nezamestnaných ľudí.



V prípade zamestnávania cudzincov sa ich prílev do ekonomiky za posledné mesiace zvýšil. Väčšina z nich ide do ekonomicky silnejších regiónov Slovenska, kde je nedostatok pracovníkov. Najčastejšie prichádzajú na slovenský trh práce ľudia z Ukrajiny, Indie či juhovýchodnej Ázie. Naopak, európski zamestnanci krajinu skôr opúšťajú. Vo februári tohto roka pribudlo takmer 2000 zahraničných pracovníkov a ich počet sa dostal na úroveň vyše 118.000. Medzimesačne ide o nárast o 2,2 %.



"Rastúca, hoci spomaľujúca sa ekonomika bude pravdepodobne i v nasledujúcich mesiacoch posielať nové požiadavky na zamestnancov. Posledné mesiace ale naznačovali možný návrat dvojrýchlostného charakteru domáceho trhu práce. V najbližších mesiacoch by tak čísla nezamestnanosti mohli navýšiť viaceré už ohlásené hromadné prepúšťania. Na napätom trhu práce s rekordným počtom neobsadených pracovných miest by však nárast nezamestnanosti mal byť len dočasný a trh práce by mal byť schopný nových nezamestnaných pomerne rýchlo absorbovať," uzavrel Koršňák.



Dodal, že konsolidácia a očakávané spomalenie ekonomického rastu aj pod vplyvom zavedenia amerických ciel na dovoz z Európy odľahčia slovenský trh práce len čiastočne a dočasne. Nerovnováha na trhu práce sa nebude podľa neho zmierňovať ani v nasledujúcich rokoch.