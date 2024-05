Analytik: Poľnohospodári reagujú nižšími cenami na vyššiu ponuku

Bratislava 28. mája (TASR) - Poľnohospodárska výroba reaguje nižšími cenami na vyššiu ponuku obilia, avšak mrazy zapríčinili nižšiu ponuku zeleniny a ovocia. Rast ceny dodávok pitnej vody by sa už v najbližších mesiacoch nemal opakovať. Uviedol to analytik 365.bank Tomáš Boháček, v komentári k údajom o cenách v apríli 2024, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



V apríli 2024 boli ceny poľnohospodárskych výrobkov medziročne nižšie o 10,2 %. Poľnohospodárska výroba tak podľa analytika reaguje okrem vyššej ponuky obilia na európskom trhu aj pre očakávané skoré žatvy po miernejšej zime v hlavných obilniciach.



Rast cien zaznamenala zelenina, ovocie, orechy a koreniny o 11,8 % a zemiaky o 20,2 %. "Rastú zemiaky, keďže európske ceny zemiakového škrobu i surových zemiakov sa počas druhého štvrťroka 2024 viditeľne zvýšili v dôsledku silného spotrebiteľského dopytu a nižšej produkcie pre pretrvávajúce dažde v období zberu," priblížil Boháček.



Ceny priemyselných výrobkov pre domáci trh v apríli 2024 medziročne poklesli o 13,4 %. Prispel k tomu najmä pokles cien v energetike až o 28,9 %. Cena vody však rástla o 9,4 %. "Po vládnych úpravách spotrebných daní rastie naďalej cena dodávok pitnej vody, trend by sa však už v najbližších mesiacoch opakovať nemal," uviedol Boháček.



Ceny stavebných prác boli v apríli 2024 medziročne vyššie o 5,1 %. Dôvodom je podľa analytika sezónny rast mzdových nákladov, keďže počas jari a leta je najväčší dopyt po stavebných prácach. Ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve boli medziročne nižšie o 2,7 %



"V cene stavebných materiálov sa opäť premieta najmä nižšia cena energií, ale aj pokles niektorých druhov priemyselných kovov, na druhej strane sa napríklad udržiava rastúca cena pieskov a štrkov, ktorých je dlhodobý nedostatok na celosvetovej úrovni," uzavrel Boháček.