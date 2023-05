Analytik: Pomalší rast výrobných cien je dobrou správou aj pre ľudí

Bratislava 26. mája (TASR) - Spomaľovanie inflácie vo výrobnej sfére je do budúcnosti dobrou správou aj pre spotrebiteľskú infláciu. V reakcii na v piatok zverejnené údaje Štatistického úradu (ŠÚ) SR to konštatoval hlavný ekonóm ČSOB Marek Gábriš.



Ceny priemyselných výrobcov v tuzemsku boli podľa aktuálnych štatistík v apríli medziročne vyššie o 14,2 %. "Dynamika rastu cien v priemysle sa tak výrazne spomalila, keďže v predchádzajúcich mesiacoch prekračovala 27 %. V podstate je na klesajúcej trajektórii už od septembra 2022, kedy dosahovala takmer 62 %," vyčíslil analytik.



Podobný trend pritom podľa Gábriša vidno aj u našich najdôležitejších obchodných partnerov z Nemecka a Českej republiky. Výrobná inflácia v Nemecku v apríli spomalila na 4,1 % a v Česku na 6,4 %.



Pripomenul, že doterajší rast spotrebiteľských cien mal najmä nákladový charakter a bol tlačený najmä cenami energií a potravín. "Tlak na rast nákladov výrobcov sa tak znižuje a vytvára priestor aj na znižovanie nákladových inflačných tlakov pre spotrebiteľov. Pre ekonomiku je to dobrá správa," zhodnotil ekonóm.



Potrebné je podľa neho ešte sledovať sekundárne inflačné tlaky prejavujúce sa v tlaku na ceny spotrebiteľských služieb, či dopytové tlaky. "V každom prípade aj dnešné údaje o cenách priemyselných výrobcov potvrdzujú, že najväčší inflačný šok máme za sebou a cenové tlaky budú pravdepodobne ďalej zvoľňovať," dodal Gábriš.



Okrem priemyslu sa v apríli spomaľovala inflácia aj v ďalších odvetviach. Medziročný rast cien poľnohospodárskych výrobkov spomalil na 9,1 %, pričom v marci dosahoval ešte 21,5 %. Je to ich najpomalší rast od júna 2021. Ceny stavebných prác sa zvýšili o 14,1 %, čo bol ich najpomalší rast od decembra 2021.