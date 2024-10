Analytik: Posun času spôsobuje problémy na finančných trhoch

Bratislava 28. októbra (TASR) - Posun času spôsobuje problémy na finančných trhoch a v logistických službách. Je to z toho dôvodu, že štáty nemenia čas v rovnaký dátum, čo môže spôsobiť v rámci globálnych finančných trhov problémy a chyby. Ďalší problém môže predstavovať zvyšovanie nákladov na správu a synchronizáciu obchodných operácií, uviedol v pondelok analytik finančných trhov XTB Tomáš Vranka.



"V niektorých oblastiach môže mať posun času stále určité benefity, avšak je ich určite menej, ako ich bolo v minulosti a zrejme už neprevažujú nad nevýhodami posunu času. Okrem benefitov však zmena času prináša aj niekoľko negatívnych dopadov na spotrebu energie, ekonomiku či zdravie ľudí," povedal Vranka.



Pozitívne efekty sú podľa analytika viditeľné najmä, keď sa čas posunie zo zimného na letný. Medzi ne patrí napríklad skutočnosť, že počas dlhších večerov prúdi do ekonomiky viac peňazí v oblasti turizmu, reštauračných služieb a voľnočasových aktivít. Keď je v lete svetlo dlhšie, ľudia trávia čas mimo domu, a to je pre ekonomiku pozitívne, dodal odborník.



Kladný dopad na určité sektory by mal byť merateľný aj v prípade zimného času. Ide napríklad o poľnohospodárstvo, v ktorom je potrebné denné svetlo. "Dnes ale napríklad v Európskej únii pracuje v poľnohospodárstve už len menej ako 5 % ľudí," priblížil Vranka.