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Analytik: Pozornosť investorov sa presúva k AI v humanoidných robotoch
Analytik v tejto súvislosti upozornil na nedávne výsledky spoločnosti Unitree, ktorá vyrába humanoidných robotov. Jej akcie počas prvého dňa obchodovania na burze vyskočili o vyše 500 %.
Autor TASR
Bratislava 30. augusta (TASR) - Posledné roky dominoval na kapitálových trhoch investičný ošiaľ okolo generatívnej umelej inteligencie (AI), pozornosť investorov sa však začína presúvať k integrácii AI do humanoidných robotov. V najbližších rokoch tam totiž odborníci očakávajú nadpriemerný rast výnosov, upozornil hlavný analytik spoločnosti Across Private Investments Dominik Hapl.
„Kým prvá vlna AI priala najmä úzkej skupine čipových gigantov a firmám zameraným na softvér, pokročilá robotika rozširuje príležitosti do fyzického sveta. Kapitál sa bude presúvať k výrobcom špeciálnych servomotorov, vysoko citlivých senzorov, pokročilých batériových článkov a fyzikálnych simulátorov,“ skonštatoval Hapl.
Podľa neho sa tak otvára priestor pre priame majetkové vstupy do spoločností, ktoré cielia na priemyselnú automatizáciu a humanoidnú robotiku. Analytik v tejto súvislosti upozornil na nedávne výsledky spoločnosti Unitree, ktorá vyrába humanoidných robotov. Jej akcie počas prvého dňa obchodovania na burze vyskočili o vyše 500 %.
Pri investovaní do humanoidov investor podľa odborníka nemusí hľadať iba firmu, ktorá vyrába robotov. Hodnotu môžu v tejto súvislosti generovať aj dodávatelia čipov, senzorov, pohonov, batérií, kamier, prevodoviek, simulačného softvéru či systémov riadenia. Dôležitý je však reálny prínos danej spoločnosti pre ekonomiku, jej pridaná hodnota a zisky.
„Nateraz sme len v úvodnej fáze a presvedčivejšia bude až vtedy, keď uvidíme rast objednávok, reálne nasadenie vo fabrikách, pokles jednotkových nákladov a merateľný rast produktivity. Technológia sama o sebe totiž bohatstvo nevytvára. Vytvára ho až vtedy, keď dokáže zmeniť spôsob, akým kapitál a ľudia spolu pracujú,“ skonštatoval Hapl.
„Kým prvá vlna AI priala najmä úzkej skupine čipových gigantov a firmám zameraným na softvér, pokročilá robotika rozširuje príležitosti do fyzického sveta. Kapitál sa bude presúvať k výrobcom špeciálnych servomotorov, vysoko citlivých senzorov, pokročilých batériových článkov a fyzikálnych simulátorov,“ skonštatoval Hapl.
Podľa neho sa tak otvára priestor pre priame majetkové vstupy do spoločností, ktoré cielia na priemyselnú automatizáciu a humanoidnú robotiku. Analytik v tejto súvislosti upozornil na nedávne výsledky spoločnosti Unitree, ktorá vyrába humanoidných robotov. Jej akcie počas prvého dňa obchodovania na burze vyskočili o vyše 500 %.
Pri investovaní do humanoidov investor podľa odborníka nemusí hľadať iba firmu, ktorá vyrába robotov. Hodnotu môžu v tejto súvislosti generovať aj dodávatelia čipov, senzorov, pohonov, batérií, kamier, prevodoviek, simulačného softvéru či systémov riadenia. Dôležitý je však reálny prínos danej spoločnosti pre ekonomiku, jej pridaná hodnota a zisky.
„Nateraz sme len v úvodnej fáze a presvedčivejšia bude až vtedy, keď uvidíme rast objednávok, reálne nasadenie vo fabrikách, pokles jednotkových nákladov a merateľný rast produktivity. Technológia sama o sebe totiž bohatstvo nevytvára. Vytvára ho až vtedy, keď dokáže zmeniť spôsob, akým kapitál a ľudia spolu pracujú,“ skonštatoval Hapl.