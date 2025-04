Analytik: Pre budúci rating bude kľúčová konsolidácia a vplyv ciel

Bratislava 28. apríla (TASR) - Konsolidácia verejných financií a vplyv amerických ciel na slovenskú ekonomiku budú kľúčové pre budúci rating Slovenska. Poukázal na to makroekonomický analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák v súvislosti s rozhodnutím agentúry S&P, ktorá v piatok (25. 4.) potvrdila hodnotenie Slovenska na úrovni A+, zmenila však jeho výhľad zo stabilného na negatívny.



„Medzi hlavné riziká zaradila ratingová agentúra riziká vyplývajúce z uvalenia amerických ciel na zahraničných partnerov Spojených štátov, čo bude mať vplyv nielen na rast hrubého domáceho produktu (HDP) či nezamestnanosť, ale aj situáciu vo verejných financiách,“ upozornil analytik.



Slovensko je ohrozené predovšetkým kvôli celkovej otvorenosti ekonomiky, keďže nominálny objem vývozov aj dovozov presahuje 90 % HDP. Rovnako aj kvôli vysokému podielu automobilového priemyslu, ktorý by mal byť clami zasiahnutý viac než väčšina ostatných sektorov.



Dôležitým faktorom, ktorý ratingová agentúra vzala pri svojom hodnotení do úvahy, je podľa analytika konsolidácia verejných financií. „Tohtoročný balík označila za značný, pričom verí tomu, že vláda bude v konsolidačnom úsilí pokračovať,“ priblížil. S&P predpokladá pokles deficitu na úrovne 3 až 4 % HDP do roku 2027, upozorňuje však aj na hrozbu vyplývajúcu z blížiacich sa parlamentných volieb, ktoré majú tendenciu oslabovať ochotu konsolidácie.



„Zhrnuté a podčiarknuté, slovenský rating bude závisieť najmä od toho, ako dokáže naša ekonomika zvládnuť americké clá a spomaľujúci sa zahraničný dopyt a zároveň ako bude pokračovať konsolidácia,“ doplnil Horňák s tým, že pre optimistický vývoj ďalšieho hodnotenia bude dôležitá aj kvalita inštitucionálneho prostredia, dobré vzťahy s EÚ či čerpanie európskych financií.



Aktuálny rating od S&P je piaty najlepší, pričom sa nachádza dva stupne nad hodnotením ostatných dvoch najdôležitejších ratingových agentúr. Analytik pripomenul, že Moody´s znížila hodnotenie Slovenska v závere minulého roka na úroveň A3 a Fitch tak urobil v decembri 2023, obidve však so stabilným výhľadom.



„Udržanie ratingu A+ v situácii, keď sme po bývalej vláde prevzali verejné financie v najhoršom stave v celej EÚ, považujem za pozitívnu správu. Úpravu výhľadu zo stabilného na negatívny sme očakávali a dôvody jasne pomenovala aj agentúra. Je to dôsledok rizík, ktoré prinášajú externé faktory na globálnej úrovni a nesúvisia s krokmi vlády,“ reagoval na hodnotenie S&P minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD). Zároveň ocenil, že agentúra vníma snahu o konsolidáciu verejných financií a že tieto kroky prispeli k udržaniu ratingu.