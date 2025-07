Analytik: Pre rodiny bude leto 2025 zrejme symbolom drahšieho oddychu

Bratislava 24. júla (TASR) - Pre rodiny bude leto 2025 zrejme symbolom drahšieho oddychu, ale zároveň aj pripomienkou, že kvalitná ponuka môže byť dôvodom, prečo si namiesto mora vyberie domáce hory, jazerá či akvaparky. Uviedol to Tomáš Boháček, analytik 365.bank.



„Prevádzkovatelia si to uvedomujú a investujú do rozšírenia wellness zón, tematických festivalov, detských atrakcií a spolupráce s hotelmi. Chcú ponúknuť balíčky, ktoré rodinám uľahčia rozhodovanie a motivujú ich zostať dlhšie,“ priblížil.



Aj keď sa rozdiel v nákladoch medzi víkendovým pobytom na Slovensku a kratšou cestou k moru podľa neho zmenšil, rozhoduje čas, pohodlie a čoraz viac aj ekologický a regionálny rozmer. „Ak sa podarí udržať kvalitu služieb a primerane nastaviť ceny, má slovenský letný turizmus šancu ďalej rásť. No na našich peňaženkách budeme cítiť, že za leto 2025 si priplatíme viac, než sme boli zvyknutí pred pár rokmi,“ spresnil.



Analytik dodal, že každé euro minuté na Slovensku zostáva v regiónoch. Podporuje prevádzkovateľov, zamestnancov, malé rodinné penzióny aj lokálne gastroslužby. Letná sezóna je preto kľúčovým pilierom príjmov pre mnohé regióny, ktoré sa bez turizmu len ťažko udržia konkurencieschopné.



Doplnil, že náklady na jednodňový alebo víkendový výlet na Slovensku sa medziročne zvýšili o 10 - 16 %, pričom sa výrazne priblížili k cenám kratších pobytov v zahraničí. Napriek tomu si podľa analytika veľká časť Slovákov stále vyberá domáce destinácie, a to najmä pre ich dostupnosť a rozšírenú ponuku.