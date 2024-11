Analytik: Prebytky zahraničného obchodu sa ďalej zužujú

Bratislava 8. novembra (TASR) - Zužovanie prebytkov zahraničného obchodu pokračovalo aj v septembri. Vývozy ťahala nadol predovšetkým kategória strojov a prepravných zariadení. Naopak, dovozy pokračovali v raste najmä pre pokračujúci rast dovozov palív a mazív. Zásadnejší obrat sa neočakáva ani v nasledujúcich mesiacov a prebytky zahraničného obchodu sa budú ďalej pozvoľna stenčovať. Uviedol to v piatok analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák v súvislosti s údajmi o vývoji zahraničného obchodu, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Zužovanie prebytkov zahraničného obchodu pokračovalo aj v septembri. Dôvody je pritom potrebné hľadať na oboch stranách bilancie. Stále trápiace sa vývozy ťahá nadol predovšetkým kľúčová kategória strojov a prepravných zariadení, a to i napriek pomerne silnej septembrovej produkcii v automobilovom priemysle. Na druhej strane, dovozy pokračujú v raste a to i vďaka pokračujúcemu rastu dovozov palív a mazív," priblížil Koršňák.



Analytik pripomenul, že podľa údajov ŠÚ SR objem vývozov v septembri prevýšil objem dovozov o 196 miliónov eur. "Dvanásťmesačný kumulovaný prebytok zahraničného obchodu sa ďalej zmierňoval z 3,4 % HDP na 3,2 % HDP. Stále platí, že svoje maximum v tomto cykle zaznamenal už vo februári na úrovni 4,9 % HDP," dodal Koršňák.



Upozornil, že objem vývozov sa síce podľa údajov ŠÚ SR v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom po zohľadnení sezónnych a kalendárnych výkyvov zvýšil o 0,6 %, straty z úvodu leta však podľa analytika plne nevymazal. V medziročnom porovnaní sa pokles zmiernil z -4,8 % na -0,7 %.



Vývozy podľa Koršňáka stále zápasia so slabou kondíciou kľúčovej časti exportného priemyslu, teda strojov a prepravných zariadení. "Vývozy v tejto kategórii sa nezotavili ani v septembri, a to i napriek relatívne silnému rastu produkcie automobilového priemyslu. Dynamika ich medziročného poklesu sa aspoň zmiernila z -8,3 % na -6,3 %," zhodnotil. Objem dovozov sa, naopak, v septembri medzimesačne zvýšil, obnovil sa aj rast v medziročnom porovnaní.



Podľa Koršňáka oživenie externého dopytu je len pozvoľné a slabý externý dopyt trápi najmä strojárov. Zásadnejší obrat podľa neho neprinesú ani najbližšie mesiace. "V nasledujúcich mesiacoch preto očakávame, že aj pod vplyvom menej priaznivého bázického efektu sa prebytky zahraničného obchodu budú ďalej pozvoľna stenčovať. Bilancia zahraničného obchodu ostane aj v poslednom kvartáli roka v úhrne v prebytku. Do mínusu sa prepadne až v samotnom závere roka (decembri), takmer výlučne pod vplyvom tradičných sezónnych faktorov," zhodnotil.