Analytik predpokladá zvýšenú úroveň ceny ropy až do konca roka

Bratislava 22. októbra (TASR) - Ceny ropy Brent v 41. týždni výraznejšie reagovali na geopolitickú situáciu a posilnili sa o 7,46 %, čím sa opäť dostali nad hranicu 90 USD (približne 85 eur) za barel (159 litrov). Analytik finančných trhov spoločnosti XTB Marek Nemky predpokladá zvýšenú úroveň ceny ropy až do konca roka. S novým rokom by Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) mohla uvoľniť produkciu, čo by cenu ropy znížilo.



"Ceny na čerpacích staniciach sú v súčasnosti vyššie ako minulý týždeň z dôvodu výraznejšieho nárastu ceny ropy. Výhľad do budúcnosti je však neistý a bude závisieť hlavne od situácie na Blízkom východe. Pomôcť môže už len slabší dopyt v ďalších mesiacoch, ktorý by uvoľnil napätú situáciu na trhu. Z môjho pohľadu tu však zvýšené ceny, ktoré sme videli v posledných mesiacoch, s nami ešte nejaký čas budú," zdôraznil Nemky.



Ceny nafty na Slovensku sú podľa analytika v porovnaní s cenami EÚ oproti minulému týždňu nezmenené. Stále Slovensko zastáva 9. miesto v najlacnejšej nafte v EÚ. Ceny v Českej republike relatívne v porovnaní s EÚ mierne zlacneli, keďže sa posunuli zo 7. miesta na 6. Poľsko sa opäť nachádza na druhom mieste.