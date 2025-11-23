< sekcia Ekonomika
Analytik: Prepad kryptoaktív spôsobuje kombinácia viacerých faktorov
Faktorom je podľa analytika odliv kapitálu z kryptomenových ETF fondov.
Autor TASR
Bratislava 23. novembra (TASR) - Kryptomenový trh prišiel za uplynulé týždne o viac ako 1,2 bilióna USD (1,04 bilióna eur) trhovej hodnoty. Bitcoin stráca od svojho vrcholu približne 35 % a vymazal všetky zisky, ktoré tento rok dosiahol. Ostatné kryptomeny zaznamenávajú ešte väčšie poklesy, ethereum napríklad kleslo od svojho vrcholu o približne 46 %. Nie je za tým jeden veľký dôvod, ide o kombináciu faktorov, ktoré sa spojili a ťahajú trh smerom nadol, zhodnotil v aktuálnom komentári analytik finančných trhov XTB Matej Bajzík.
„Po prvé, trh výrazne prehodnotil očakávania ohľadom decembrového zníženia úrokových sadzieb v USA. Kým ešte pred mesiacom sa prakticky rátalo s istotou ďalšieho zníženia, dnes je pravdepodobnosť zníženia približne 30 %, čo je veľmi málo a najmä obrovská zmena,“ vysvetlil. Drahšie peniaze a vyššie bezrizikové výnosy tak odčerpávajú kapitál z rizikovejších aktív, medzi ktoré patria aj kryptomeny.
Druhým faktorom je podľa analytika odliv kapitálu z kryptomenových ETF fondov. „Po období silných prílevov sa karta otočila a od správcov začali odtekať miliardy. Mechanika je jednoduchá, keď investori vyberajú, správcovia redukujú podkladové pozície, čiže predávajú samotný bitcoin či ethereum,“ priblížil. Tieto odlivy zároveň zhoršujú celkovú náladu na trhu a časť investorov si povie, že bude lepšie stáť bokom.
Tretí dôvod poklesu je technický. Pri prudších poklesoch sa spúšťa automatické uzatváranie stratových pozícií a burzy tak nútene zatvárajú stratové nákupné pozície investorov. Tento nútený predaj pridáva ďalší tlak na pokles ceny.
„Nepravdepodobné znižovanie úrokových sadzieb v USA, odtoky peňazí z krypto ETF a pákové likvidácie pozícií spolu vytvorili prostredie, v ktorom sa cena ťažko udrží. Stabilizácia príde v momente, keď sa odtoky spomalia alebo otočia, či sa zmení politika zo strany amerického Fedu,“ avizoval Bajzík. Dovtedy treba podľa neho počítať s vysokou volatilitou a citlivosťou na každú novú správu.
(1 EUR = 1,152 USD)
