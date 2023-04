Analytik: Pri cenách pohonných látok by mohol nastať obrat

Bratislava 21. apríla (TASR) - Pri cenách pohonných látok by mohol v najbližších týždňoch nastať obrat. Uviedol to analytik Československej obchodnej banky (ČSOB) Marek Gábriš.



"Ceny pohonných látok sa v 15. kalendárnom týždni vyvíjali zmiešane. Nafta mierne poklesla, naopak, benzín zdražel. Najpredávanejší, 95-oktánový benzín je najdrahší od novembra minulého roka. Nafta má zase najnižšiu cenu od marca 2022. V tomto a nasledujúcom týždni by však mohol byť priestor na obrat," myslí si Gábriš.



Informoval, že cena ropy na svetových trhoch totiž prudko klesla. "Ľahká ropa WTI v priebehu posledných siedmich dní zlacnela asi o 7 % a dostala sa na najnižšiu úroveň od konca predchádzajúceho mesiaca. Zhruba v rovnakom rozsahu poklesol aj severomorský Brent a jeho cena za jeden barel je taktiež asi na úrovni spred troch týždňov. Rovnakým smerom sa hýbe aj cena nafty na európskych komoditných trhoch, keď na konci týždňa registruje týždenný pokles o viac ako 6 %," spresnil.



Dôvodom prudkého poklesu cien ropy sú podľa neho obavy zo slabnúceho globálneho dopytu, keď takzvaná Béžová kniha Fedu poukázala na obavy zo spomalenia ekonomického rastu najväčšej ekonomiky sveta. Okrem iného aj pre rastúce úrokové náklady.



"Ceny ropy rástli v ostatných týždňoch pre rozhodnutie kartelu OPEC+ znížiť ťažbu a zatiaľ sa relatívne sľubne vyvíjajúcej perspektíve oživenia čínskej ekonomiky v postcovidovej ére. Ak bude súčasný trend pokračovať, tak vyhliadky pre maloobchodné ceny v ďalších týždňoch nemusia byť zlé," dodal analytik ČSOB.