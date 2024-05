Analytik: Prídu rekordné úrovne obsadenosti ubytovacích kapacít

Bratislava 13. mája (TASR) - Návrat na predpandemické a zároveň rekordné úrovne obsadenosti domácich ubytovacích kapacít je len otázkou krátkeho času. Uviedol to Tomáš Boháček, analytik 365.bank, v komentári k údajom o marcovej návštevnosti ubytovacích zariadení cestovného ruchu na Slovensku, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Na agregátnej úrovni by sme tieto úrovne mohli dosiahnuť už v priebehu letnej turistickej sezóny. Optimistickému pohľadu stále napomáha najmä zlepšujúce sa ekonomické prostredie, spojené s poklesom inflácie a rastom reálnych miezd, ktoré by cez zvýšenie kúpyschopnosti mali i naďalej podporovať voľnočasové výdavky domácich, ale aj zahraničných turistov," spresnil.



Okrem tradičných aspektov v podobe počasia, bude podľa analytika letná sezóna ovplyvnená aj nárastom ubytovacej kapacity v horských strediskách po spustení prevádzky nových hotelov. "Z dlhodobého pohľadu bude aktuálne pre domáci cestovný ruch pozitívom aj plánované rozšírenie dostupnosti rekreačných poukazov aj na rodičov zamestnancov, ktoré by od januára 2025 mali pozitívne ovplyvniť štatistiky návštevnosti aj tržieb," dodal Boháček.



ŠÚ SR informoval, že v hoteloch, penziónoch, kúpeľoch a ďalších ubytovacích zariadeniach na Slovensku v marci 2024 prenocovalo aspoň jednu noc 410.000 osôb. Celková návštevnosť ubytovacích zariadení cestovného ruchu na Slovensku medziročne stúpla o 2 %. Jarné prázdniny pomohli navrátiť návštevnosť takmer na úroveň pred pandémiou COVID-19, ubytovateľom chýbalo už len necelých 6 %, teda 24.000 hostí, do počtov z marca 2019.