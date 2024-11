Analytik: Priemerná cena za m2 je najvyššie od začiatku roka 2023

Bratislava 5. novembra (TASR) - Ceny nehnuteľností rastú od začiatku roka 2O24 po tom, čo približne jeden a pol roka klesali. Priemerná cena za meter štvorcový (m2) sa dostala na najvyššiu úroveň od začiatku roka 2023. Realitnému trhu pomohol opätovný rast reálnych miezd, nízka miera nezamestnanosti a stabilizácia ceny úverov. V súvislosti s údajmi Národnej banky Slovenska (NBS) o cenách nehnuteľností na bývanie to zhodnotil hlavný ekonóm ČSOB Marek Gábriš.



"Ceny nehnuteľností na bývanie v treťom štvrťroku vzrástli o 58 eur/m2. V porovnaní s predchádzajúcim kvartálom je to nárast o 2,4 %. Ceny nehnuteľností rastú opäť od začiatku roku 2024 po tom, čo predtým zhruba rok a pol klesali. Priemerná cena za jeden meter štvorcový sa tak dostala na najvyššiu úroveň od Q1 2023," uviedol Gábriš. Pripomenul, že ponukové ceny nehnuteľností rástli aj v medziročnom porovnaní, a to o 3,4 %.



Doplnil, že cenový posun smerom hore ťahali najmä ceny bytov v hlavnom meste. Bratislavský región má podľa Gábriša najvyššie priemerné ceny i najvyššiu váhu v cenovom indexe. Pripomenul, že ceny bytov okrem Bratislavského rástli aj v Prešovskom, Žilinskom, Trnavskom a Trenčianskom kraji. V Košickom kraji ceny nehnuteľností na bývanie v treťom kvartáli stagnovali.



Cyklus uvoľňovania menovej politiky ECB podľa analytika vytvára predpoklady aj na priaznivejšie financovanie úverov na bývanie. "Avšak dôležité sú aj stabilné externé prostredie, verejné financie a zdravá a konkurencieschopná ekonomika, vytvárajúce pracovné miesta s vyššou pridanou hodnotou a následne aj mzdami. Rizikové prirážky na štátny dlh zatiaľ klesli iba mierne a stále zostávajú pri dlhodobom požičiavaní druhé najvyššie v eurozóne," zhodnotil Gábriš.



Pre ďalší rozvoj trhu nehnuteľností bude podľa analytika stále dôležitejšie najmä rozvíjanie zdravej a konkurencieschopnej ekonomiky, ktorá dokáže prilákať a udržať mladých ľudí.