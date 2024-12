Analytik: Priemyselné objednávky by aj v novembri mali byť silné

Bratislava 16. decembra (TASR) - Nové objednávky v priemysle by aj v novembri mali zostať relatívne silné. Uviedol to Tomáš Boháček, analytik 365.bank, v komentári k údajom o októbrových priemyselných objednávkach, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Pozitívna vlna jesenného rastu priemyselného a spracovateľského dopytu z Nemecka pretrvala podľa neho aj druhý mesiac. "Aj keď pre november stále očakávame relatívne silné údaje, dlhodobejšie predikcie s presahom do roku 2025 sú viac opatrné a poukazujú skôr na návrat útlmu výrobnej aktivity," priblížil.



"Podľa nášho názoru bude vývoj závisieť od miery implementácie obchodných bariér zo strany novej americkej administratívy. Clá by mali znížiť ochotu firiem nakupovať ´na sklad´ a opäť budú preferovať skôr napĺňanie skutočných zákaziek," spresnil.



"Na druhej strane, pokiaľ budú pravidlá jasné, priemysel sa môže pomerne ľahko prispôsobiť - to však nebude pravdepodobne skôr ako na jar. Máme tak pred sebou cyklický vývoj a aktuálne vidíme blížiaci sa horizont, za ktorým bude nasledovať pokles. Z pohľadu dát sa však bude znižovať aj medziročná porovnávacia báza, čo by mohlo znamenať, že ani dvoj- až trojpercentný nárast vykazovaný v objednávkach nebude stačiť na zabezpečenie žiadanej konjunktúry v priemysle," dodal analytik 365.bank.



ŠÚ SR informoval, že hodnota nových objednávok v priemysle v októbri 2024 medziročne vzrástla o 3,3 % a dosiahla objem 6,2 miliardy eur. Bol to však iba tretí medziročný nárast v tomto roku. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa nové objednávky v priemysle v októbri 2024 medzimesačne zvýšili o 3,2 %.