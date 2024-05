Analytik: Priemyselné objednávky potvrdili ťažkosti výrobného sektora

Bratislava 16. mája (TASR) - Marcové priemyselné objednávky potvrdili ťažkosti slovenského výrobného sektora. Uviedol to Tomáš Boháček, analytik 365.bank, v komentári k údajom o nových objednávkach v priemysle v marci 2024, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Negatívny vývoj v priemysle na začiatku roka súvisí so situáciou na západných trhoch a najmä v Nemecku, kde sú rovnako naďalej slabé nové priemyselné objednávky, a to napriek nádejnejším údajom exportu. Myslíme si, že pre domáce podniky bol 1. štvrťrok tým najťažším obdobím v rámci tohto roka a situácia by sa mala pozvoľna zlepšovať," priblížil analytik.



Optimistické dáta sa však podľa neho pravdepodobne neobjavia skôr ako na jeseň a sektor priemyslu bude v tomto roku viac-menej stagnovať. "Celkové objednávky v priemysle by tak v tomto roku mali byť na úrovni okolo 60 miliárd eur, čo by bol medziročný pokles o približne 10,5 % a zároveň najnižší objem od roku 2021," dodal analytik 365.bank.



ŠÚ SR vo štvrtok informoval, že hodnota nových objednávok v priemysle v marci 2024 medziročne klesla o 16,9 % a dosiahla objem 5,38 miliardy eur. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa nové objednávky medzimesačne znížili o 4,6 %.